https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997131384.html

При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.02.2025

При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Гольмовский, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:31:00+03:00

2025-02-03T16:31:00+03:00

2025-02-03T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Гольмовский, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки дрона украинских террористов в поселке Гольмовский ранен мирный житель Горловки ", - написал Приходько. Ранее он сообщал о том, что украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на гражданский автомобиль в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, гольмовский, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия