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При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.02.2025
При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Гольмовский, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:31:00+03:00
2025-02-03T16:31:00+03:00
2025-02-03T16:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Мирный житель Горловки ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Гольмовский, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки дрона украинских террористов в поселке Гольмовский ранен мирный житель Горловки ", - написал Приходько. Ранее он сообщал о том, что украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на гражданский автомобиль в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Гольмовский, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дронов ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
Мэр Горловки: при атаке дронов ВСУ на поселок Гольмовский пострадал человек