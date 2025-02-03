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В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ
Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:10:00+03:00
2025-02-03T14:10:00+03:00
2025-02-03T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате атаки беспилотника был поврежден гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ
Мэр Приходько: два мирных жителя ранены при ударе беспилотника ВСУ по Горловке