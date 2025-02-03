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В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 03.02.2025 (обновлено: 14:14 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997060634.html
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ
Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:10:00+03:00
2025-02-03T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате атаки беспилотника был поврежден гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ

Мэр Приходько: два мирных жителя ранены при ударе беспилотника ВСУ по Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ гражданский автомобиль в Горловке
Поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ гражданский автомобиль в Горловке
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.
По его словам, в результате атаки беспилотника был поврежден гражданский автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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