https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997060634.html

В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ

В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ

Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:10:00+03:00

2025-02-03T14:10:00+03:00

2025-02-03T14:14:00+03:00

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в результате удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате атаки беспилотника был поврежден гражданский автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия