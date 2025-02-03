https://ria.ru/20250203/golikova-1997029667.html

Голикова рассказала о трудоустройстве участников СВО

Голикова рассказала о трудоустройстве участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025

Голикова рассказала о трудоустройстве участников СВО

Большая часть завершивших службу участников специальной военной операции трудоустроены или занимаются индивидуальным предпринимательством, самозаняты, сообщила... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:01:00+03:00

2025-02-03T13:01:00+03:00

2025-02-03T13:01:00+03:00

общество

россия

приморский край

республика башкортостан

татьяна голикова

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большая часть завершивших службу участников специальной военной операции трудоустроены или занимаются индивидуальным предпринимательством, самозаняты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Большая часть завершивших службу героев заняты – вернулись на прежнее место работы, трудоустроены или осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, оформили самозанятость. Но наша задача – создать условия, помочь в профессиональной самореализации тем, кто хотел бы трудиться, но пока не трудоустроен", – приводятся слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной комиссии по рынку труда. Отмечается, что высокий уровень трудоустройства участников СВО отмечается в Приморском крае, Республике Башкортостан, в Москве, Новосибирской и Сахалинской областях. По данным аппарата Голиковой, службы занятости, фонд "Защитники Отечества", Социальный фонд, министерство обороны России, общественная организация "Ассоциация ветеранов СВО" помогают тем, кто вынужден сменить прежнюю профессию или место работы в силу полученных травм. "Ветераны СВО могут бесплатно пройти повышение квалификации и переобучение по другой специальности по таким направлениям как информационные и коммуникационные технологии, финансы и экономика, транспорт, обеспечение безопасности, управление и другим. Кроме того, им оказывается помощь в открытии своего дела, психологическая поддержка", - говорится в сообщении. Для участников спецоперации действуют льготы: рабочее место сохраняется за человеком на весь срок службы, период участия в СВО засчитывают в стаж в двойном размере, члены семей тоже пользуются поддержкой государства.

https://ria.ru/20240919/trudoustroystvo-1973626409.html

https://ria.ru/20241108/samara-1982558478.html

россия

приморский край

республика башкортостан

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общество, россия, приморский край, республика башкортостан, татьяна голикова