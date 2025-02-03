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ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/gladkov-1997186951.html
ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области
ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области
Здание производственного предприятия и два легковых автомобиля в трех населенных пунктах Белгородской области были атакованы украинскими дронами,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:52:00+03:00
2025-02-03T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Здание производственного предприятия и два легковых автомобиля в трех населенных пунктах Белгородской области были атакованы украинскими дронами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Ещё три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в хуторе Валковский в результате атаки FPV-дрона разбито заднее стекло и посечена крыша легкового автомобиля. В городе Шебекино дрон атаковал здание производственного предприятия", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
белгородский район
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россия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области

Гладков: ВСУ повредили дронами предприятие и две машины в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Здание производственного предприятия и два легковых автомобиля в трех населенных пунктах Белгородской области были атакованы украинскими дронами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Ещё три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в хуторе Валковский в результате атаки FPV-дрона разбито заднее стекло и посечена крыша легкового автомобиля. В городе Шебекино дрон атаковал здание производственного предприятия", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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