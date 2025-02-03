https://ria.ru/20250203/gladkov-1997186951.html

ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области

ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ повредили предприятие и два автомобиля в Белгородской области

Здание производственного предприятия и два легковых автомобиля в трех населенных пунктах Белгородской области были атакованы украинскими дронами,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:52:00+03:00

2025-02-03T20:52:00+03:00

2025-02-03T20:52:00+03:00

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шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Здание производственного предприятия и два легковых автомобиля в трех населенных пунктах Белгородской области были атакованы украинскими дронами, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Ещё три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в хуторе Валковский в результате атаки FPV-дрона разбито заднее стекло и посечена крыша легкового автомобиля. В городе Шебекино дрон атаковал здание производственного предприятия", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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россия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия