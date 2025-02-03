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АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - РИА Новости, 03.02.2025
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15:10 03.02.2025 (обновлено: 15:33 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - РИА Новости, 03.02.2025
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:10:00+03:00
2025-02-03T15:33:00+03:00
в мире
германия
украина
альтернатива для германии (партия)
нато
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС."Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.При этом отмечается, что конфликт на Украине "перевернул европейский мирный порядок".Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html
https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html
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в мире, германия, украина, альтернатива для германии (партия), нато, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Альтернатива для Германии (партия), НАТО, Евросоюз
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство

АдГ в предвыборной программе предложила признать Украину нейтральной

© AP Photo / Markus SchreiberЗал заседаний Бундестага
Зал заседаний Бундестага - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Зал заседаний Бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС.
"Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.
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15:04
При этом отмечается, что конфликт на Украине "перевернул европейский мирный порядок".
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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