https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - РИА Новости, 03.02.2025
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:10:00+03:00
2025-02-03T15:10:00+03:00
2025-02-03T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС."Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.При этом отмечается, что конфликт на Украине "перевернул европейский мирный порядок".Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html
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В мире, Германия, Украина, Альтернатива для Германии (партия), НАТО, Евросоюз
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство
АдГ в предвыборной программе предложила признать Украину нейтральной