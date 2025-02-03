https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство - РИА Новости, 03.02.2025

АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:10:00+03:00

2025-02-03T15:10:00+03:00

2025-02-03T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" в своей предвыборной программе предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС."Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.При этом отмечается, что конфликт на Украине "перевернул европейский мирный порядок".Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

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в мире, германия, украина, альтернатива для германии (партия), нато, евросоюз