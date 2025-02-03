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АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков" - РИА Новости, 03.02.2025
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15:04 03.02.2025 (обновлено: 15:26 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков" - РИА Новости, 03.02.2025
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:04:00+03:00
2025-02-03T15:26:00+03:00
россия
альтернатива для германии (партия)
германия
в мире
северный поток — 2
северный поток
экономика
энергетика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов "Северные потоки"."Санкции против России в значительной степени дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Таким образом, наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.Отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии."Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов "Северный поток", - сообщается в программе партии.
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html
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россия, альтернатива для германии (партия), германия, в мире, северный поток — 2, северный поток, экономика, энергетика
Россия, Альтернатива для Германии (партия), Германия, В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Экономика, Энергетика
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"

АдГ включила в программу отмену санкций и восстановление "Северных потоков"

© AP Photo / Michael SohnМеста для членов фракции АдГ в Бундестаге
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов "Северные потоки".
"Санкции против России в значительной степени дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Таким образом, наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.
Отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии.
"Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов "Северный поток", - сообщается в программе партии.
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РоссияАльтернатива для Германии (партия)ГерманияВ миреСеверный поток — 2Северный потокЭкономикаЭнергетика
 
 
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