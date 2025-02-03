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АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков" - РИА Новости, 03.02.2025
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:04:00+03:00
2025-02-03T15:04:00+03:00
2025-02-03T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов "Северные потоки"."Санкции против России в значительной степени дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Таким образом, наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.Отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии."Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов "Северный поток", - сообщается в программе партии.
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Россия, Альтернатива для Германии (партия), Германия, В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Экономика, Энергетика
АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"
АдГ включила в программу отмену санкций и восстановление "Северных потоков"