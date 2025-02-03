https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html

АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"

АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков" - РИА Новости, 03.02.2025

АдГ включила в предвыборную программу восстановление "Северных потоков"

Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:04:00+03:00

2025-02-03T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов "Северные потоки"."Санкции против России в значительной степени дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Таким образом, наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам в понедельник.Отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии."Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов "Северный поток", - сообщается в программе партии.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html

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