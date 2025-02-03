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"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера - РИА Новости, 03.02.2025
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08:00 03.02.2025 (обновлено: 08:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html
"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера
"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера - РИА Новости, 03.02.2025
"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера
В ФРГ утверждают, что кандидат в канцлеры Фридрих Мерц сломал одну из ключевых скреп немецкой нации, сформировавшейся после Второй мировой войны. В частности, в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:00:00+03:00
2025-02-03T08:04:00+03:00
в мире
справки
германия
афганистан
фридрих мерц
адольф гитлер
владислав белов
бундестаг германии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В ФРГ утверждают, что кандидат в канцлеры Фридрих Мерц сломал одну из ключевых скреп немецкой нации, сформировавшейся после Второй мировой войны. В частности, в угоду своим политическим целям он воспользовался поддержкой "Альтернативы для Германии". Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Как встарьНеприязнь лидера объединения "Христианского демократического союза" и "Христианско-социального союза в Баварии" Фридриха Мерца к мигрантам давно известна. В ХДС/ХСС жестко критикуют политику открытых дверей для беженцев, которую поддерживает Социал-демократическая партия Германии уходящего премьер-министра Олафа Шольца. После того как правящая коалиция развалилась и досрочные парламентские выборы стали неизбежны, Мерц сделал эту тему одной из основных в своей кампании.Двадцать второго января в баварском Ашаффенбурге уроженец Афганистана, которому отказали в политическом убежище, зарезал 41-летнего мужчину и двухлетнего ребенка. Мерц в очередной раз призвал к ужесточению мер против нелегалов. В частности, фракция ХДС/ХСС внесла на рассмотрение бундестага предложение по обеспечению долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну".Инициативу поддержали "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Свободные демократы", недавние участники правящей коалиции. За проголосовали 348 депутатов, против — 345.Между тем после падения Третьего рейха в стране сложился консенсус — не сотрудничать с крайне правыми, каковыми объявили АдГ. В самой партии с этим категорически не согласны, ее сопредседатель Алиса Вайдель вообще считает, что Гитлер был не "правым консерватором", а "коммунистом и социалистом". Но мейнстримные медиа уже наклеили ярлык. Как бы там ни было, без поддержки АдГ у Мерца бы ничего не получилось, поэтому он решил рискнуть. "Да, возможно, AдГ впервые сделает возможным принятие необходимого закона. Но, дамы и господа, мы стоим перед выбором, продолжать ли беспомощно наблюдать, как людям в нашей стране угрожают, как их калечат и убивают, или поступить так, как, бесспорно, требуется в этом вопросе", — объяснил он.Ситуативный союз двух правых партий многие в Германии расценили как удар по послевоенной немецкой идентичности. Шольц назвал решение Мерца "непростительной ошибкой", из-за которой он больше не может ему верить. Бывший канцлер Ангела Меркель тоже раскритиковала своего преемника на посту лидера партии. Она напомнила, что в ноябре Мерц обещал не сотрудничать с АдГ.Представители СДПГ в парламенте кричали депутатам от ХДС: "Позор!" Члены Левой партии вовсе призвали сограждан на баррикады, чтобы "остановить фашистов". "Мы шокированы. Протолкнув резолюцию через бундестаг с помощью АдГ, ХДС нарушил табу. Защитная стена от фашизма и авторитаризма в Германии посыпалась", — заявила пресс-секретарь крупнейшей в стране организации по защите прав иммигрантов ProAsyl Вибке Юдит.Зато в АдГ царил праздник. "Это исторический момент", — сказал представитель партии Бернд Бауман. И добавил про Мерца: теперь "стоит с трясущимися коленками, заикается и извиняется". Бауман считает, что в Германии начинается новая эпоха, которую возглавит АдГ. "И вы, господин Мерц, еще можете последовать за нами. Если у вас хватит сил", — заключил он.Самый гуманный судПосле скандального голосования состоялись первые пленарные дебаты по двум ходатайствам о запрете АдГ. В ходе эмоциональной полуторачасовой дискуссии депутаты от ХДС/ХСС, СДПГ, Левой партии, "Зеленых" и "Свободных демократов" пришли к выводу, что это правоэкстремистская политическая сила, которая угрожает конституционному порядку. Вместе с тем они не смогли договориться о том, стоит ли за три недели до выборов запускать процедуру запрета АдГ.Эта процедура заняла бы слишком много времени. К примеру, предполагаемую наследницу НСДАП — Национал-демократическую партию Германии — пытались закрыть 23 года, но в итоге только лишили госфинансирования. К тому же в АдГ наверняка воспользовались бы этим, чтобы получить голоса тех, кто уже потерял веру в либеральные демократические институты.Так, в ХДС/ХСС заявили: "АдГ — антисемитская, расистская, ксенофобская, женоненавистническая и просто правоэкстремистская", но пытаться запретить ее сейчас "слишком рискованно". Роли жертвы эта партия "не заслуживает".В свою очередь, депутат от АдГ Петер Берингер обвинил инициаторов ходатайств в желании исключить 12 миллионов избирателей из политической жизни. Запрет партии лишит их "демократического, свободного права голоса", подчеркнул он. А представленные доказательства неконституционности АдГ — "нелепые, анекдотичные".Правый поворотСоциологические опросы подтверждают: АдГ — одна из самых популярных партий в стране. По данным института Infratest dimap, обнародованным 30 января, на досрочных парламентских выборах ее готовы поддержать 20% немцев. Больше показатель только у ХДС/ХСС — 30%. У СДПГ — 15, "Зеленых" — 15, левых — пять.Германия получила наглядное подтверждение того, что АдГ — неотъемлемый элемент политической архитектуры страны, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов."Альтернатива" представлена практически во всех земельных парламентах и бундестаге. Ее члены голосуют не только за свои законопроекты, но и за чужие. Тем не менее внимание на это обратили лишь в случае с Мерцем. Если бы он поддержал инициативу АдГ, это действительно могло вызвать сенсацию, однако все было наоборот. В Германии многие согласны, что без голосов "Альтернативы" скандала бы не было и в целом резолюцию бы признали правильной и своевременной", — отметил он в беседе с РИА Новости.Эксперт рассматривает случившееся в контексте предстоящих парламентских выборов. Каждая сторона стремится извлечь максимум пользы для себя. Поэтому АдГ активно празднует победу, СДПГ и другие критикуют ХДС/ХСС, а у Мерца "трясутся коленки". Но в итоге христианские демократы все равно получат большинство и сформируют новое правительство в союзе с социал-демократами и "Зелеными".Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин тоже не думает, что Мерц ухудшил перспективы ХДС/ХСС. "Если судить по СМИ, во внутренней политике Германии вопрос мигрантов, может быть, даже более важный, чем экономика. Мерц борется за избирателей, готовых проголосовать за АдГ", — сказал он РИА Новости.СДПГ и "Зеленые" не откажутся от участия в правящей коалиции с ХДС/ХСС, добавляет политолог. Но в любом случае борьба с нелегальной миграцией не уйдет из повестки дня, а АдГ останется нерукопожатной.
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в мире, справки, германия, афганистан, фридрих мерц, адольф гитлер, владислав белов, бундестаг германии, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Справки, Германия, Афганистан, Фридрих Мерц, Адольф Гитлер, Владислав Белов, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
"Затряслись колени". Германию взбудоражило наследие Гитлера

Германист Белов: АдГ — неотъемлемый элемент политической архитектуры ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАкция партии "Альтернатива для Германии" против политики Ангелы Меркель в Дрездене
Акция партии Альтернатива для Германии против политики Ангелы Меркель в Дрездене - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция партии "Альтернатива для Германии" против политики Ангелы Меркель в Дрездене
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В ФРГ утверждают, что кандидат в канцлеры Фридрих Мерц сломал одну из ключевых скреп немецкой нации, сформировавшейся после Второй мировой войны. В частности, в угоду своим политическим целям он воспользовался поддержкой "Альтернативы для Германии". Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.

Как встарь

Неприязнь лидера объединения "Христианского демократического союза" и "Христианско-социального союза в Баварии" Фридриха Мерца к мигрантам давно известна. В ХДС/ХСС жестко критикуют политику открытых дверей для беженцев, которую поддерживает Социал-демократическая партия Германии уходящего премьер-министра Олафа Шольца. После того как правящая коалиция развалилась и досрочные парламентские выборы стали неизбежны, Мерц сделал эту тему одной из основных в своей кампании.
© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц
Двадцать второго января в баварском Ашаффенбурге уроженец Афганистана, которому отказали в политическом убежище, зарезал 41-летнего мужчину и двухлетнего ребенка. Мерц в очередной раз призвал к ужесточению мер против нелегалов. В частности, фракция ХДС/ХСС внесла на рассмотрение бундестага предложение по обеспечению долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну".
Инициативу поддержали "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Свободные демократы", недавние участники правящей коалиции. За проголосовали 348 депутатов, против — 345.
Между тем после падения Третьего рейха в стране сложился консенсус — не сотрудничать с крайне правыми, каковыми объявили АдГ. В самой партии с этим категорически не согласны, ее сопредседатель Алиса Вайдель вообще считает, что Гитлер был не "правым консерватором", а "коммунистом и социалистом". Но мейнстримные медиа уже наклеили ярлык.
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель
Как бы там ни было, без поддержки АдГ у Мерца бы ничего не получилось, поэтому он решил рискнуть. "Да, возможно, AдГ впервые сделает возможным принятие необходимого закона. Но, дамы и господа, мы стоим перед выбором, продолжать ли беспомощно наблюдать, как людям в нашей стране угрожают, как их калечат и убивают, или поступить так, как, бесспорно, требуется в этом вопросе", — объяснил он.
Ситуативный союз двух правых партий многие в Германии расценили как удар по послевоенной немецкой идентичности. Шольц назвал решение Мерца "непростительной ошибкой", из-за которой он больше не может ему верить. Бывший канцлер Ангела Меркель тоже раскритиковала своего преемника на посту лидера партии. Она напомнила, что в ноябре Мерц обещал не сотрудничать с АдГ.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
Представители СДПГ в парламенте кричали депутатам от ХДС: "Позор!" Члены Левой партии вовсе призвали сограждан на баррикады, чтобы "остановить фашистов". "Мы шокированы. Протолкнув резолюцию через бундестаг с помощью АдГ, ХДС нарушил табу. Защитная стена от фашизма и авторитаризма в Германии посыпалась", — заявила пресс-секретарь крупнейшей в стране организации по защите прав иммигрантов ProAsyl Вибке Юдит.
Зато в АдГ царил праздник. "Это исторический момент", — сказал представитель партии Бернд Бауман. И добавил про Мерца: теперь "стоит с трясущимися коленками, заикается и извиняется". Бауман считает, что в Германии начинается новая эпоха, которую возглавит АдГ. "И вы, господин Мерц, еще можете последовать за нами. Если у вас хватит сил", — заключил он.
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Страх и ненависть. Новый канцлер Германии удивит Путина
13 января, 08:00

Самый гуманный суд

После скандального голосования состоялись первые пленарные дебаты по двум ходатайствам о запрете АдГ. В ходе эмоциональной полуторачасовой дискуссии депутаты от ХДС/ХСС, СДПГ, Левой партии, "Зеленых" и "Свободных демократов" пришли к выводу, что это правоэкстремистская политическая сила, которая угрожает конституционному порядку. Вместе с тем они не смогли договориться о том, стоит ли за три недели до выборов запускать процедуру запрета АдГ.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Эта процедура заняла бы слишком много времени. К примеру, предполагаемую наследницу НСДАП — Национал-демократическую партию Германии — пытались закрыть 23 года, но в итоге только лишили госфинансирования. К тому же в АдГ наверняка воспользовались бы этим, чтобы получить голоса тех, кто уже потерял веру в либеральные демократические институты.
Так, в ХДС/ХСС заявили: "АдГ — антисемитская, расистская, ксенофобская, женоненавистническая и просто правоэкстремистская", но пытаться запретить ее сейчас "слишком рискованно". Роли жертвы эта партия "не заслуживает".
© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине
В свою очередь, депутат от АдГ Петер Берингер обвинил инициаторов ходатайств в желании исключить 12 миллионов избирателей из политической жизни. Запрет партии лишит их "демократического, свободного права голоса", подчеркнул он. А представленные доказательства неконституционности АдГ — "нелепые, анекдотичные".
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Немцы взялись за старое. Германия подошла к правому краю
27 января 2024, 08:00

Правый поворот

Социологические опросы подтверждают: АдГ — одна из самых популярных партий в стране. По данным института Infratest dimap, обнародованным 30 января, на досрочных парламентских выборах ее готовы поддержать 20% немцев. Больше показатель только у ХДС/ХСС — 30%. У СДПГ — 15, "Зеленых" — 15, левых — пять.
Германия получила наглядное подтверждение того, что АдГ — неотъемлемый элемент политической архитектуры страны, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
© AP Photo / Jens MeyerСторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Гере
Сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Гере
"Альтернатива" представлена практически во всех земельных парламентах и бундестаге. Ее члены голосуют не только за свои законопроекты, но и за чужие. Тем не менее внимание на это обратили лишь в случае с Мерцем. Если бы он поддержал инициативу АдГ, это действительно могло вызвать сенсацию, однако все было наоборот. В Германии многие согласны, что без голосов "Альтернативы" скандала бы не было и в целом резолюцию бы признали правильной и своевременной", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Эксперт рассматривает случившееся в контексте предстоящих парламентских выборов. Каждая сторона стремится извлечь максимум пользы для себя. Поэтому АдГ активно празднует победу, СДПГ и другие критикуют ХДС/ХСС, а у Мерца "трясутся коленки". Но в итоге христианские демократы все равно получат большинство и сформируют новое правительство в союзе с социал-демократами и "Зелеными".
© AP Photo / Hauke-Christian DittrichПартия ХДС ("Христианско-демократический союз") после объявления данных exit poll на выборах в Германии
Партия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Hauke-Christian Dittrich
Партия ХДС ("Христианско-демократический союз") после объявления данных exit poll на выборах в Германии
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин тоже не думает, что Мерц ухудшил перспективы ХДС/ХСС. "Если судить по СМИ, во внутренней политике Германии вопрос мигрантов, может быть, даже более важный, чем экономика. Мерц борется за избирателей, готовых проголосовать за АдГ", — сказал он РИА Новости.
СДПГ и "Зеленые" не откажутся от участия в правящей коалиции с ХДС/ХСС, добавляет политолог. Но в любом случае борьба с нелегальной миграцией не уйдет из повестки дня, а АдГ останется нерукопожатной.
 
В миреСправкиГерманияАфганистанФридрих МерцАдольф ГитлерВладислав БеловБундестаг ГерманииХДС/ХСССоциал-демократическая партия Германии
 
 
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