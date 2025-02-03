Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 03.02.2025 (обновлено: 04:36 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении - РИА Новости, 03.02.2025
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении
ВСУ контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но бойцы удерживают позиции, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:47:00+03:00
2025-02-03T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_503a7a23d249d30dfa519e343047bc5c.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. ВСУ контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но бойцы удерживают позиции, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции", — сказал Ганчев.Как отметил глава администрации, контратаки заканчиваются безуспешно: враг несет серьезные потери, откатывается, но затем пытается вновь атаковать.Он также заявил, что Волчанск не имеет для ВСУ большого стратегического значения, однако Киев боится понести репутационные потери, поэтому поставил задачу любой ценой не допустить изменения линии фронта.Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29b7e958e988806ecf813fac5664547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении

Ганчев: контратаки ВСУ на волчанском и липцевском направлениях безуспешны

© AP PhotoВолчанск
Волчанск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. ВСУ контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но бойцы удерживают позиции, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции", — сказал Ганчев.
Как отметил глава администрации, контратаки заканчиваются безуспешно: враг несет серьезные потери, откатывается, но затем пытается вновь атаковать.
Он также заявил, что Волчанск не имеет для ВСУ большого стратегического значения, однако Киев боится понести репутационные потери, поэтому поставил задачу любой ценой не допустить изменения линии фронта.
Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала