https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении - РИА Новости, 03.02.2025

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении

ВСУ контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но бойцы удерживают позиции, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:47:00+03:00

2025-02-03T03:47:00+03:00

2025-02-03T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. ВСУ контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но бойцы удерживают позиции, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Непосредственно линия соприкосновения в городе Волчанске, она остается прежней. Там идут позиционные бои, мы удерживаем свои позиции, то есть не позволяем контратаковать. Но нужно сказать честно, враг предпринимает достаточно серьезные усилия и на Волчанском направлении, и на Липцевском направлении контратаковать наши позиции", — сказал Ганчев.Как отметил глава администрации, контратаки заканчиваются безуспешно: враг несет серьезные потери, откатывается, но затем пытается вновь атаковать.Он также заявил, что Волчанск не имеет для ВСУ большого стратегического значения, однако Киев боится понести репутационные потери, поэтому поставил задачу любой ценой не допустить изменения линии фронта.Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.

https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html

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2025

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виталий ганчев