https://ria.ru/20250203/gaaga-1997038665.html
СМИ: в Гааге неизвестные разрисовали салон Tesla свастикой
СМИ: в Гааге неизвестные разрисовали салон Tesla свастикой - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: в Гааге неизвестные разрисовали салон Tesla свастикой
Неизвестные в Гааге разрисовали салон американской компании по производству автомобилей Tesla, которую возглавляет Илон Маск, свастикой и антифашистскими... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:22:00+03:00
2025-02-03T13:22:00+03:00
2025-02-03T13:28:00+03:00
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ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Неизвестные в Гааге разрисовали салон американской компании по производству автомобилей Tesla, которую возглавляет Илон Маск, свастикой и антифашистскими лозунгами, пишет портал NL Times. Сообщается, что вандалы в воскресенье вечером изрисовали здание салона Tesla в Гааге надписями "Нет нацистам" и "Вали отсюда, фашист". Эти действия, как отмечает портал, по-видимому направлены против владельца компании Илона Маска, который во время своей речи на инаугурации нового президента США показал жест, напоминающий нацистское приветствие. Сам Маск позднее попытался оправдаться за этот жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html
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в мире, технологии, гаага, сша, пало-альто, илон маск, tesla motors, toyota corolla
В мире, Технологии, Гаага, США, Пало-Альто, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla
СМИ: в Гааге неизвестные разрисовали салон Tesla свастикой
NL Times: в Гааге неизвестные разрисовали салон Tesla свастикой и лозунгами