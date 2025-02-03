https://ria.ru/20250203/friland-1997002080.html
Фриланд предупредила США об ответе Канады на пошлины
Фриланд предупредила США об ответе Канады на пошлины - РИА Новости, 03.02.2025
Фриланд предупредила США об ответе Канады на пошлины
Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут "ошеломлены" ответом страны на введение пошлин американским... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:37:00+03:00
2025-02-03T11:37:00+03:00
2025-02-03T11:37:00+03:00
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дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут "ошеломлены" ответом страны на введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом. "Американцы будут ошеломлены ответом Канады", - заявила Фриланд в интервью телеканалу CNN, отметив, что канадцы "разгневаны, решительны", будут "сражаться" за свою страну и "добьются успеха". При этом она не стала уточнять, какие именно меры со стороны Канады она имеет в виду. Фриланд также назвала решение Трампа "актом экономической войны". Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь.
https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html
https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html
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цены на нефть, канада, мексика, китай, христя фриланд, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, Канада, Мексика, Китай, Христя Фриланд, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Фриланд предупредила США об ответе Канады на пошлины
Фриланд: американцы будут "ошеломлены" ответом Канады на пошлины США