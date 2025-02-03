Финский журналист назвал инструкции для наемников русофобским угаром
Журналист Хейсканен назвал инструкции для финских наемников русофобией
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Финляндия в "русофобном угаре" переплевывает страны Балтики, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, комментируя инструкции для наемников на сайте финского МИД.
"Конечно, это очень тревожный звонок. И плевок в Российскую Федерацию, потому что такое заявление не сделать в других западных странах, это не поощряется. А здесь получается, что на правительственном уровне дан зеленый свет. К сожалению, Финляндия в этом русофобном угаре, она даже переплевывает страны Балтики. И я бы посоветовал финнам создавать ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы уже, как говорится, ловили и просто, как мясо, отправляли туда, раз такие ненормальные. Уже больше украинцы, чем даже сами украинцы", - сказал Кости Хейсканен.
Ранее МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим.
Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отметило, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркнуло, что такая деятельность не запрещена финским законодательством.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию МИД Финляндии. Она считает, что кроме ненависти к своим гражданам авторы документа ничем и не руководствовались.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.