https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997078668.html

Финляндия отказалась помогать раненым на Украине финским наемникам

Финляндия отказалась помогать раненым на Украине финским наемникам - РИА Новости, 03.02.2025

Финляндия отказалась помогать раненым на Украине финским наемникам

Финляндия не будет помогать раненым на Украине наемникам-согражданам ни в эвакуации, ни в лечении, заявили в финском МИД. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:37:00+03:00

2025-02-03T14:37:00+03:00

2025-02-03T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Финляндия не будет помогать раненым на Украине наемникам-согражданам ни в эвакуации, ни в лечении, заявили в финском МИД."Если доброволец получил ранение в бою, ответственность за оказание медицинской помощи лежит на вооруженных силах Украины. Медицинская эвакуация в Финляндию, например, не осуществляется в принципе, а лечение полностью происходит на территории Украины. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, организовать рейс медицинской эвакуации из страны невозможно даже за свой счет", - говорится в опубликованных ведомством инструкциях для граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ. "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ.Ведомство уточнило, что, если гражданин Финляндии самостоятельно вернется в страну на лечение, каких-либо льгот в оказании медицинской помощи ему предоставляться не будет."Если раненый доброволец сможет вернуться в Финляндию самостоятельно, его потребности в уходе будут оцениваться органами государственного здравоохранения, как и потребности в уходе за другими людьми, проживающими в Финляндии. Никаких специальных положений для лиц, получивших ранения в бою, не предусмотрено", - говорится в сообщении.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250130/naemnik-1996491253.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html

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в мире, финляндия, украина, россия, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины