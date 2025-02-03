Финляндия отказалась помогать раненым на Украине финским наемникам
МИД Финляндии заявил, что не будет помогать раненым на Украине наемникам
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Финляндия не будет помогать раненым на Украине наемникам-согражданам ни в эвакуации, ни в лечении, заявили в финском МИД.
"Если доброволец получил ранение в бою, ответственность за оказание медицинской помощи лежит на вооруженных силах Украины. Медицинская эвакуация в Финляндию, например, не осуществляется в принципе, а лечение полностью происходит на территории Украины. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, организовать рейс медицинской эвакуации из страны невозможно даже за свой счет", - говорится в опубликованных ведомством инструкциях для граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ. "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
Ведомство уточнило, что, если гражданин Финляндии самостоятельно вернется в страну на лечение, каких-либо льгот в оказании медицинской помощи ему предоставляться не будет.
"Если раненый доброволец сможет вернуться в Финляндию самостоятельно, его потребности в уходе будут оцениваться органами государственного здравоохранения, как и потребности в уходе за другими людьми, проживающими в Финляндии. Никаких специальных положений для лиц, получивших ранения в бою, не предусмотрено", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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