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В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия - РИА Новости, 03.02.2025
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В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия
В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия - РИА Новости, 03.02.2025
В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах. Ранее телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы сообщал о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению этих агентов. Дрискола попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам. При этом он согласился снять с должности восемь высокопоставленных агентов. "Агенты ФБР в панике, и протест бывших и действующих сотрудников (бюро - ред.) в понедельник в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах находится на этапе планирования", - пишет издание со ссылкой на источники в ФБР. Как указывают собеседники газеты, из-за своей позиции Дрискол находится в шатком положении - неизвестно, удастся ли ему доработать до окончания срока его полномочий. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч осужденных за штурм Капитолия.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр, nbc
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ФБР, NBC
В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия

WT: в ФБР намерены протестовать против увольнений из-за дела о штурме Капитолия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы сообщал о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению этих агентов. Дрискола попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам. При этом он согласился снять с должности восемь высокопоставленных агентов.
"Агенты ФБР в панике, и протест бывших и действующих сотрудников (бюро - ред.) в понедельник в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах находится на этапе планирования", - пишет издание со ссылкой на источники в ФБР.
Как указывают собеседники газеты, из-за своей позиции Дрискол находится в шатком положении - неизвестно, удастся ли ему доработать до окончания срока его полномочий.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч осужденных за штурм Капитолия.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
Вчера, 03:18
 
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