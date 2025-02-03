https://ria.ru/20250203/fbr-1996957407.html

В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия

В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия - РИА Новости, 03.02.2025

В ФБР готовят протест против отставок из-за дела о штурме Капитолия

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:00:00+03:00

2025-02-03T09:00:00+03:00

2025-02-03T09:00:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

фбр

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592216148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcf1f0d45e73a7ff32d6f57e18fab4a6.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах. Ранее телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы сообщал о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению этих агентов. Дрискола попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам. При этом он согласился снять с должности восемь высокопоставленных агентов. "Агенты ФБР в панике, и протест бывших и действующих сотрудников (бюро - ред.) в понедельник в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах находится на этапе планирования", - пишет издание со ссылкой на источники в ФБР. Как указывают собеседники газеты, из-за своей позиции Дрискол находится в шатком положении - неизвестно, удастся ли ему доработать до окончания срока его полномочий. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр, nbc