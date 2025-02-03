https://ria.ru/20250203/evrokhim-1997158641.html

Цифровая промышленная платформа "ЕвроХима" получила премию "Проект года"

Цифровая промышленная платформа "ЕвроХима" получила премию "Проект года" - РИА Новости, 03.02.2025

Цифровая промышленная платформа "ЕвроХима" получила премию "Проект года"

"ЕвроХим" стал лауреатом ежегодного конкурса "Проект года", проводящегося сообществом ИТ-директоров России Global CIO, в отраслевой номинации "Химия и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:17:00+03:00

2025-02-03T18:17:00+03:00

2025-02-03T18:17:00+03:00

еврохим

технологии

россия

наука

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "ЕвроХим" стал лауреатом ежегодного конкурса "Проект года", проводящегося сообществом ИТ-директоров России Global CIO, в отраслевой номинации "Химия и нефтехимия" за проект создания Цифровой промышленной платформы (ЦПП), сообщает компания.ЦПП - это набор программных решений, единая цифровая среда сбора, обработки, хранения, визуализации и обмена производственными данными. Как отметил заместитель директора по цифовизации "ЕвроХима" Валерий Черепанов, платформа – ключевое звено стратегии цифровизации компании. ЦПП разработана и развивается с использованием отечественных программных решений и была внедрена на всех действующих российских предприятиях "ЕвроХима" всего за полтора года."Первые результаты реализации проекта мы увидели уже через год после его старта. Обычно на такие масштабные задачи уходит от трех до пяти лет. Платформа дает возможность мониторить все производственные процессы в режиме реального времени, а следовательно, принимать еще более качественные управленческие решения. В перспективе она позволит повысить эффективность наших предприятий и обеспечит снижение удельных расходов энергоресурсов. Экономический эффект от внедрения ЦПП в будущем может измеряться миллиардами рублей", – приводятся в сообщении слова Черепанова.По его словам, на базе платформы внедрено уже более 40 цифровых решений, которые обеспечивают контроль состояния оборудования, планирование, прогнозирование, контроль качества, мониторинг ключевых показателей эффективности. Также на базе платформы функционируют рекомендательные системы, помогающие оптимизировать технологические процессы при производстве минудобрений.Используя инструменты ЦПП, "ЕвроХим" планирует обеспечить цифровизацию рабочих мест, которая приведет к отказу от рутинных операций, в том числе по формированию отчетности и внесению производственных данных.Ежегодный конкурс "Проект года" от Global CIO прошел уже в 13-й раз. В финале за представленные проекты в области автоматизации и цифровизации голосовали ИТ-директора ведущих российских предприятий. В 2024 году количество заявок побило рекорды - было представлено 526 проектов. Количество номинаций достигло 49: лучшие проекты в предметной области, отраслевые, региональные решения, управленческие практики.Как сообщается на сайте премии, в числе победителей в других номинациях – "Ростелеком" (Лучшее решение для разработки ИТ-продуктов), ГК Simple (Лучший CRM-проект), "Зарубежнефть" (Лучший RPA-проект), "Почта России" (Лучшее решение интеллектуального анализа процессов в логистике), ВТБ (Лучшее импортонезависимое решение в банковской отрасли), Газпромбанк (Лучший стратегический подход к импортозамещению ИТ-инфраструктуры), "Группа Астра" (Лучшее решение в области ВКС), "Ильский НПЗ" (Лучший проект в Южном федеральном округе), AstraZeneca (Лучший проект в фармацевтической отрасли), министерство здравоохранения Московской области (Лучшее решение для автоматизации рекрутмента), УК "Аэропорты регионов" (Лучший проект для транспортной инфраструктуры), VK Tech (Лучшее программное решение для управления сервисами), СТД "Петрович" (Лучший проект в области "Оптовые продажи") и другие компании.

https://ria.ru/20241209/evrokhim-1988184878.html

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еврохим, технологии, россия