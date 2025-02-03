https://ria.ru/20250203/es-1997120196.html

В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС

В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС - РИА Новости, 03.02.2025

В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС

Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:53:00+03:00

2025-02-03T15:53:00+03:00

2025-02-03T15:53:00+03:00

в мире

евросоюз

воз

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей по сокращению потребления, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Уровни потребления алкоголя в ЕС остаются в основном неизменными на протяжении более десяти лет, что делает его субрегионом с самым высоким уровнем потребления в мире. В настоящее время ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя", - сказано в документе. При этом конкретные данные о потреблении не приводятся.

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html

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в мире, евросоюз, воз