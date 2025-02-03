https://ria.ru/20250203/es-1997120196.html
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС
Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:53:00+03:00
2025-02-03T15:53:00+03:00
2025-02-03T15:53:00+03:00
в мире
евросоюз
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей по сокращению потребления, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Уровни потребления алкоголя в ЕС остаются в основном неизменными на протяжении более десяти лет, что делает его субрегионом с самым высоким уровнем потребления в мире. В настоящее время ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя", - сказано в документе. При этом конкретные данные о потреблении не приводятся.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, воз
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС
ВОЗ: ЕС является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя