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В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
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15:53 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/es-1997120196.html
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС
Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:53:00+03:00
2025-02-03T15:53:00+03:00
в мире
евросоюз
воз
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей по сокращению потребления, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Уровни потребления алкоголя в ЕС остаются в основном неизменными на протяжении более десяти лет, что делает его субрегионом с самым высоким уровнем потребления в мире. В настоящее время ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя", - сказано в документе. При этом конкретные данные о потреблении не приводятся.
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в мире, евросоюз, воз
В мире, Евросоюз, ВОЗ
В ВОЗ рассказали об уровне потребления алкоголя в ЕС

ВОЗ: ЕС является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский Союз является субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя, ЕС в настоящее время не находится на пути к достижению глобальных целей по сокращению потребления, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Уровни потребления алкоголя в ЕС остаются в основном неизменными на протяжении более десяти лет, что делает его субрегионом с самым высоким уровнем потребления в мире. В настоящее время ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя", - сказано в документе.
При этом конкретные данные о потреблении не приводятся.
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