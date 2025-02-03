https://ria.ru/20250203/es-1997054894.html

Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин

Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин - РИА Новости, 03.02.2025

Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что планируемое введение США дополнительных пошлин на европейские... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:04:00+03:00

2025-02-03T14:04:00+03:00

2025-02-03T14:04:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

китай

америка

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792026603_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_4601ea24df5f4d3d2eb7f5309d01e841.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что планируемое введение США дополнительных пошлин на европейские товары и возможный зеркальный ответ Евросоюза только порадуют Китай. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "В торговых войнах не бывает победителя. Если ЕС и США начнут торговую войну, то смеяться будет Китай. Мы сильно взаимосвязаны. Нам нужна Америка, а Америке так же нужны мы. Пошлины повышают издержки, это нехорошо для рабочих мест, для покупателей", - заявила она перед началом неформального саммита ЕС в Брюсселе, посвященного обороне. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составляет 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равняется 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

https://ria.ru/20250203/premer-1997053093.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

сша

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, китай, америка, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире