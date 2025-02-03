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Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин
Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что планируемое введение США дополнительных пошлин на европейские... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:04:00+03:00
2025-02-03T14:04:00+03:00
2025-02-03T14:04:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что планируемое введение США дополнительных пошлин на европейские товары и возможный зеркальный ответ Евросоюза только порадуют Китай. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "В торговых войнах не бывает победителя. Если ЕС и США начнут торговую войну, то смеяться будет Китай. Мы сильно взаимосвязаны. Нам нужна Америка, а Америке так же нужны мы. Пошлины повышают издержки, это нехорошо для рабочих мест, для покупателей", - заявила она перед началом неформального саммита ЕС в Брюсселе, посвященного обороне. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составляет 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равняется 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
https://ria.ru/20250203/premer-1997053093.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, америка, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Каллас прокомментировала введение Трампом дополнительных пошлин
Каллас: если ЕС и США начнут торговую войну, то смеяться будет Китай