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В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа
В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа - РИА Новости, 03.02.2025
В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа
Многие страны Евросоюза боятся, что отказ от импорта американского оружия может "привести в ярость" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:08:00+03:00
2025-02-03T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многие страны Евросоюза боятся, что отказ от импорта американского оружия может "привести в ярость" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В понедельник в Брюсселе пройдет неформальный саммит стран ЕС. Согласно повестке саммита, речь будет идти о привлечении частного финансирования, оптимизации бюджета ЕС, изучении других вариантов совместного финансирования оборонных инициатив в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Как ранее пояснил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры обсудят вопросы эффективности обороны, автономности в этом вопросе, в котором по-прежнему слишком велика зависимость от США. "Париж строго придерживается своей позиции насчет того, что деньги европейских налогоплательщиков следует тратить на военные системы, разработанные и созданные в Европе. Однако многие другие страны предупреждают, что исключение американских производителей оружия из субсидирования со стороны ЕС может привести американского президента Дональда Трампа в ярость", - пишет издание со ссылкой на нескольких дипломатов. По словам одного из собеседников Politico, в отличие от Франции, Германия, Польша, Нидерланды, а также страны Балтии "стратегически заинтересованы в том, чтобы держаться рядом с нашими союзниками". Согласно данным Евросовета, в 2024 году страны ЕС потратили на оборону 326 миллиардов евро, что составляет 1,9% ВВП. К 2027 году эти расходы должны увеличиться еще на 100 миллиардов евро. Однако, как указывают сами представители ЕС, европейский оборонный сектор слишком фрагментированный и малоэффективный, значительная часть оборонных потребностей покрывается за счет импорта, прежде всего, из США.
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В мире, Цены на нефть, США, Брюссель, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Евросовет, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕС испугались, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа
Politico: в ЕС боятся, что отказ от импорта оружия США приведет в ярость Трампа