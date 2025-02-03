https://ria.ru/20250203/es-1996952635.html

СМИ: ЕС разрабатывает план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев

СМИ: ЕС разрабатывает план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ: ЕС разрабатывает план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев

В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, сообщает газета Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:11:00+03:00

2025-02-03T08:11:00+03:00

2025-02-03T08:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, сообщает газета Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ. "Европейский союз разрабатывает план по пересмотру послевоенной конвенции о беженцах, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на своих границах", - говорится в материале газеты. Отмечается, что среди европейских стран растет консенсус по поводу того, что данная конвенция больше не соответствует своему назначению. "Эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня", - приводит издание выдержку из документа. Согласно конвенции, страны, подписавшие документ, "не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". При этом, как пишет издание, этот принцип все чаще ставится под сомнение, поскольку европейские страны с трудом справляются с миллионами запросов на предоставление статуса беженца и с возвращением получивших отказ лиц, ищущих убежища. Издание подчеркивает, что шаг может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html

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