https://ria.ru/20250203/elektrichestvo-1997012376.html

В Новгородской области без электричества остаются 22,5 тысячи человек

В Новгородской области без электричества остаются 22,5 тысячи человек - РИА Новости, 03.02.2025

В Новгородской области без электричества остаются 22,5 тысячи человек

Почти 90 бригад энергетиков, в том числе из соседних регионов, восстанавливают электроснабжение в Новгородской области после снегопада, который оставил без... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:06:00+03:00

2025-02-03T12:06:00+03:00

2025-02-03T12:06:00+03:00

происшествия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Почти 90 бригад энергетиков, в том числе из соседних регионов, восстанавливают электроснабжение в Новгородской области после снегопада, который оставил без электричества 22,5 тысячи человек, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Как ранее сообщала пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", в субботу Новгородскую область накрыл циклон "Джулиан" с сильным снегопадом. Завалены дороги, из-за колебаний температуры в районе нуля градусов линии электропередачи всего за час покрываются льдом. Бригады вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев. Работы идут круглосуточно. В воскресенье электричества лишились 542 населенных пункта, в которых проживают 26 тысяч человек. Некоторые жители сидят без света уже третий день. "По состоянию на 9 утра 3 февраля 2025 на территории 14 районов отключено 94 воздушных линий электропередачи, 566 населённых пунктов, в которых проживает 22,5 тысячи жителей. Работают 87 бригад численностью 337 человек, 95 единиц техники, в том числе 26 бригад из Псковского и Вологодского, Карельского филиалов и Центра. В первой половине дня ожидается прибытие ещё девяти бригад", - говорится в сообщении. Как сообщает новгородский гидрометцентр, осадки прекратятся во вторник, при этом температура в ночь со вторника на среду понизится местами до минус 22 градусов по области.

https://ria.ru/20250131/chast-1996562499.html

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происшествия, новгородская область