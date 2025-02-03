https://ria.ru/20250203/ekaterinburg-1997123454.html
В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя банка
В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя банка - РИА Новости, 03.02.2025
В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя банка
Розыск грабителя, вынесшего из банка в Екатеринбурге более 7 миллионов рублей, продолжается, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:07:00+03:00
2025-02-03T16:07:00+03:00
2025-02-03T16:23:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Розыск грабителя, вынесшего из банка в Екатеринбурге более 7 миллионов рублей, продолжается, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Розыск продолжается", – сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе ПАО "Совкомбанк" подтвердили РИА Новости, что ограбление случилось в отделении их банка. "В результате разбойного нападения пострадавших нет, отделение банка работает в обычном режиме. Детали раскрывать не можем в связи с тайной следствия", – заявили в финорганизации. По данным ГУМВД РФ по региону, вечером 31 января неизвестный в маске зашел в помещение банка на проспекте Космонавтов в столице Урала и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил порядка 7 миллионов рублей. Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте – доллары, евро, юани и дирхамы, однако точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, еще устанавливается, отмечали в главке. Возбуждено уголовное дело о разбое. Как ранее сообщал журналистам Горелых, подозреваемый находился в служебном помещении банка меньше трех минут, а наряд ЧОП прибыл на место происшествия, когда налетчик уже сбежал с награбленным.
https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя банка
В Екатеринбурге продолжается розыск грабителя, вынесшего из банка 7 млн рублей