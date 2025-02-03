https://ria.ru/20250203/efremov-1996949280.html

В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова

В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025

В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова

Памятные мероприятия в честь погибшего в Курской области командира отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова пройдут в школах Приморского края,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:57:00+03:00

2025-02-03T06:57:00+03:00

2025-02-03T06:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

приморский край

владивосток

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь погибшего в Курской области командира отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова пройдут в школах Приморского края, сообщает региональное правительство. "Патриотические и памятные мероприятия будут проводиться в честь недавно погибшего на территории Курской области руководителя добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова", - говорится в сообщении. Отмечается, что идею озвучила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова во время еженедельной планерки губернатора. По ее словам, министерство рекомендует на уроках "Разговоры о важном" рассказать ребятам о подвигах погибших участников специальной военной операции, тем самым почтив их память в преддверии Дня защитника Отечества. "Эта инициатива начнёт цикл мероприятий перед Днем защитника Отечества. Учитывая, что погиб герой, который был командиром прославленного "Тигра", мы начинаем этот месяц с "Недели памяти". В школах мы рекомендуем проводить классные часы, встречи с ветеранами, театрализованные постановки, посвящённые подвигам на полях боя", – приводятся слова Шамоновой. В воскресенье глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области. Как уточнял РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250203/saper-1996946130.html

https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html

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общество, курская область, приморский край, владивосток, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины