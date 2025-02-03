Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/efremov-1996949280.html
В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова
В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025
В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова
Памятные мероприятия в честь погибшего в Курской области командира отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова пройдут в школах Приморского края,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:57:00+03:00
2025-02-03T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
приморский край
владивосток
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_277280325fe9cd6461c26a31463f2ced.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь погибшего в Курской области командира отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова пройдут в школах Приморского края, сообщает региональное правительство. "Патриотические и памятные мероприятия будут проводиться в честь недавно погибшего на территории Курской области руководителя добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова", - говорится в сообщении. Отмечается, что идею озвучила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова во время еженедельной планерки губернатора. По ее словам, министерство рекомендует на уроках "Разговоры о важном" рассказать ребятам о подвигах погибших участников специальной военной операции, тем самым почтив их память в преддверии Дня защитника Отечества. "Эта инициатива начнёт цикл мероприятий перед Днем защитника Отечества. Учитывая, что погиб герой, который был командиром прославленного "Тигра", мы начинаем этот месяц с "Недели памяти". В школах мы рекомендуем проводить классные часы, встречи с ветеранами, театрализованные постановки, посвящённые подвигам на полях боя", – приводятся слова Шамоновой. В воскресенье глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области. Как уточнял РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250203/saper-1996946130.html
https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html
курская область
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_de994dccea108cc8454a2588816d1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, приморский край, владивосток, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Приморский край, Владивосток, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего в Курской области Ефремова

В Приморье пройдут мероприятия в честь погибшего вице-губернатора Ефремова

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Памятные мероприятия в честь погибшего в Курской области командира отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова пройдут в школах Приморского края, сообщает региональное правительство.
"Патриотические и памятные мероприятия будут проводиться в честь недавно погибшего на территории Курской области руководителя добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области
05:18
Отмечается, что идею озвучила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова во время еженедельной планерки губернатора. По ее словам, министерство рекомендует на уроках "Разговоры о важном" рассказать ребятам о подвигах погибших участников специальной военной операции, тем самым почтив их память в преддверии Дня защитника Отечества.
"Эта инициатива начнёт цикл мероприятий перед Днем защитника Отечества. Учитывая, что погиб герой, который был командиром прославленного "Тигра", мы начинаем этот месяц с "Недели памяти". В школах мы рекомендуем проводить классные часы, встречи с ветеранами, театрализованные постановки, посвящённые подвигам на полях боя", – приводятся слова Шамоновой.
В воскресенье глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области. Как уточнял РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьПриморский крайВладивостокСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала