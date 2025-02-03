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Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни - РИА Новости, 03.02.2025
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
Опыт командира добровольческого отряда на передовой важен для того, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, хотя эту должность РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:54:00+03:00
2025-02-03T06:54:00+03:00
2025-02-03T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
приморский край
курская область
сергей ефремов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Опыт командира добровольческого отряда на передовой важен для того, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, хотя эту должность сложно совмещать с постом вице-губернатора Приморья, рассказал в комментарии корреспонденту РИА Новости командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов за несколько дней до своей гибели. Он курировал внутриполитический блок правительства региона. "Совмещать непросто хотя бы из-за большой разницы во времени. Мы здесь только просыпаемся, а там уже вторая половина дня. В общем-то, внутренняя политика отчасти формируется и здесь. Тем более в эту сферу придет обязанность встречать ребят с фронта. Делать все, чтобы они побыстрее адаптировались к гражданской жизни. Опыт работы с ними здесь, на передовой, даст возможность решать эти вопросы оперативнее", - говорил он. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Ефремов возглавлял добровольческий отряд "Тигр" с момента его основания в 2022 году. В 2024-м его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни
Вице-губернатор Приморья Ефремов хотел использовать опыт командира добровольческого отряда, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, рассказал корреспонденту РИА Новости сам Ефремов за несколько дней до своей гибели.
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приморский край, курская область, сергей ефремов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Приморский край, Курская область, Сергей Ефремов, Вооруженные силы Украины
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
Ефремов хотел использовать военный опыт для адаптации солдат к мирной жизни