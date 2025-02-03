https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html

Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой

Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой - РИА Новости, 03.02.2025

Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой

Глава отряда добровольцев "Тигр" и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре... РИА Новости, 03.02.2025

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общество

курская область

приморский край

сергей ефремов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава отряда добровольцев "Тигр" и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом за несколько дней до своей гибели рассказал РИА Новости сам Ефремов. "Когда противник зашел на нашу землю, возникла ассоциация с 22 июня 1941 года. Такой подъем патриотический был. У нас отряд собрался в течение двух дней, и мы вылетели по распоряжению губернатора защищать Курскую землю. Надеюсь, что в ближайшее время боевую задачу выполним и вернемся домой", - говорил он. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Ефремов возглавлял добровольческий отряд "Тигр" с момента его основания в 2022 году. В 2024-м его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ Курской области.

https://ria.ru/20250203/efremov-1996942639.html

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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о желании вернуться домой Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом он рассказал РИА Новости за несколько дней до своей гибели. 2025-02-03T03:50 true PT0M32S

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Мария Марикян

общество, курская область, приморский край, сергей ефремов, вооруженные силы украины