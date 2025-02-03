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Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:42 03.02.2025 (обновлено: 08:41 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/efremov-1996942639.html
Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться
Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться - РИА Новости, 03.02.2025
Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться
Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов собирался вернуться домой только после полного... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:42:00+03:00
2025-02-03T08:41:00+03:00
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов собирался вернуться домой только после полного освобождения приграничья, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Сергей мне говорил: "Пока Курское приграничье не освободим, я не вернусь (домой - ред.)", - сказал Тарабарин. Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html
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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о желании вернуться домой
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом он рассказал РИА Новости за несколько дней до своей гибели.
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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться

Тарабарин: Ефремов хотел вернуться домой после освобождения курского приграничья

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаСергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа
Сергей Ефремов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов собирался вернуться домой только после полного освобождения приграничья, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Сергей мне говорил: "Пока Курское приграничье не освободим, я не вернусь (домой - ред.)", - сказал Тарабарин.
Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
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