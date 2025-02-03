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Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025
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03:17 03.02.2025 (обновлено: 09:54 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем его погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:17:00+03:00
2025-02-03T09:54:00+03:00
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем его погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.&quot;Добровольческий отряд &quot;Тигр&quot; станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!&quot; — написал Кожемяко.Накануне он рассказал, что Ефремов погиб во время выполнения боевых задач в Курской области.Как отметил в беседе с РИА Новости депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года, бойцы шли в отряд "Тигр" из-за личности командира."Сергей сделал отряд "Тигр" лучшим отрядом, он душу туда вложил", — сказал собеседник агентства.По словам Тарабарина, из-за продолжающихся боев тела погибших пока не доставили. Депутат рассказал также, что сын Ефремова тоже воюет в зоне спецоперации.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр", в состав которого входят военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО. В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок регионального правительства. Летом прошлого года Ефремов снова возглавил отряд "Тигр", который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html
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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова

Кожемяко: отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем его погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.
«

"Добровольческий отряд "Тигр" станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!" — написал Кожемяко.

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Накануне он рассказал, что Ефремов погиб во время выполнения боевых задач в Курской области.
Как отметил в беседе с РИА Новости депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года, бойцы шли в отряд "Тигр" из-за личности командира.
"Сергей сделал отряд "Тигр" лучшим отрядом, он душу туда вложил", — сказал собеседник агентства.
По словам Тарабарина, из-за продолжающихся боев тела погибших пока не доставили.
Депутат рассказал также, что сын Ефремова тоже воюет в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр", в состав которого входят военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО. В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок регионального правительства. Летом прошлого года Ефремов снова возглавил отряд "Тигр", который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
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Курская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
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