https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html

Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова

Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 03.02.2025

Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова

Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем его погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:17:00+03:00

2025-02-03T03:17:00+03:00

2025-02-03T09:54:00+03:00

курская область

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем его погибшего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко."Добровольческий отряд "Тигр" станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!" — написал Кожемяко.Накануне он рассказал, что Ефремов погиб во время выполнения боевых задач в Курской области.Как отметил в беседе с РИА Новости депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года, бойцы шли в отряд "Тигр" из-за личности командира."Сергей сделал отряд "Тигр" лучшим отрядом, он душу туда вложил", — сказал собеседник агентства.По словам Тарабарина, из-за продолжающихся боев тела погибших пока не доставили. Депутат рассказал также, что сын Ефремова тоже воюет в зоне спецоперации.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр", в состав которого входят военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО. В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок регионального правительства. Летом прошлого года Ефремов снова возглавил отряд "Тигр", который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html

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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины