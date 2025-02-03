https://ria.ru/20250203/efremov-1996940223.html

Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье

Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье - РИА Новости, 03.02.2025

Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье

Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T02:05:00+03:00

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2025-02-03T02:05:00+03:00

курская область

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и встретил Новый год, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Он приезжал на Новый год домой на две недели", - сказал Тарабарин. Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250202/efremov-1996926349.html

курская область

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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины