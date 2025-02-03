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Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье - РИА Новости, 03.02.2025
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02:05 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/efremov-1996940223.html
Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье
Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье - РИА Новости, 03.02.2025
Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье
Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T02:05:00+03:00
2025-02-03T02:05:00+03:00
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и встретил Новый год, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Он приезжал на Новый год домой на две недели", - сказал Тарабарин. Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250202/efremov-1996926349.html
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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье

Тарабарин: погибший в Курской области Ефремов встречал Новый год в Приморье

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаВице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и встретил Новый год, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Он приезжал на Новый год домой на две недели", - сказал Тарабарин.
Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы
Вчера, 21:42
 
Курская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
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