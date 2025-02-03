https://ria.ru/20250203/efimov-1997037358.html
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования - РИА Новости, 03.02.2025
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования
В Новой Москве в 2025 году начнут строить шесть образовательных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:19:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
общество
новая москва
щербинка
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Новой Москве в 2025 году начнут строить шесть образовательных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, среди них школа, четыре детских сада и образовательный комплекс."Современные школьные здания и детские сады в общей сложности более чем на 3,6 тысячи мест начнут строить в районах Вороново, Внуково, Щербинка и Коммунарка. Самый крупный образовательный комплекс появится в Воронове. Объект площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 1,2 тысячи учеников и 250 воспитанников. Завершить строительство комплекса планируют до конца 2027 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, образовательные объекты будут оснащены всем необходимым для проведения занятий.Как добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2025 году начнется строительство двух детских садов – на 300 и 150 детей – в районах Внуково и Щербинке, а также двух детских садов и школы, рассчитанных суммарно почти на 1,7 тысячи мест, в Коммунарке.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в Новой Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств планируется завершить строительство и реконструкцию примерно 30 образовательных объектов.
https://ria.ru/20250203/efimov-1996896419.html
https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html
новая москва
щербинка
коммунарка (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_22:0:2161:1604_1920x0_80_0_0_29652801c20e4b1d6df0aeb398f19131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новая москва, щербинка, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, москва
Общество, Новая Москва, Щербинка, Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования за счет бюджета
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Новой Москве в 2025 году начнут строить шесть образовательных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, среди них школа, четыре детских сада и образовательный комплекс.
"Современные школьные здания и детские сады в общей сложности более чем на 3,6 тысячи мест начнут строить в районах Вороново, Внуково, Щербинка и Коммунарка. Самый крупный образовательный комплекс появится в Воронове. Объект площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 1,2 тысячи учеников и 250 воспитанников. Завершить строительство комплекса планируют до конца 2027 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, образовательные объекты будут оснащены всем необходимым для проведения занятий.
Как добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2025 году начнется строительство двух детских садов – на 300 и 150 детей – в районах Внуково и Щербинке, а также двух детских садов и школы, рассчитанных суммарно почти на 1,7 тысячи мест, в Коммунарке.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в Новой Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств планируется завершить строительство и реконструкцию примерно 30 образовательных объектов.