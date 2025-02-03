https://ria.ru/20250203/efimov-1997037358.html

Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования

Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования - РИА Новости, 03.02.2025

Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования

В Новой Москве в 2025 году начнут строить шесть образовательных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:19:00+03:00

2025-02-03T14:19:00+03:00

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новая москва

щербинка

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Новой Москве в 2025 году начнут строить шесть образовательных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, среди них школа, четыре детских сада и образовательный комплекс."Современные школьные здания и детские сады в общей сложности более чем на 3,6 тысячи мест начнут строить в районах Вороново, Внуково, Щербинка и Коммунарка. Самый крупный образовательный комплекс появится в Воронове. Объект площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 1,2 тысячи учеников и 250 воспитанников. Завершить строительство комплекса планируют до конца 2027 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, образовательные объекты будут оснащены всем необходимым для проведения занятий.Как добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2025 году начнется строительство двух детских садов – на 300 и 150 детей – в районах Внуково и Щербинке, а также двух детских садов и школы, рассчитанных суммарно почти на 1,7 тысячи мест, в Коммунарке.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в Новой Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств планируется завершить строительство и реконструкцию примерно 30 образовательных объектов.

https://ria.ru/20250203/efimov-1996896419.html

https://ria.ru/20250203/efimov-1996896609.html

новая москва

щербинка

коммунарка (москва)

москва

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