https://ria.ru/20250203/dzerzhinsk-1997179631.html

При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя

При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.02.2025

При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:43:00+03:00

2025-02-03T19:43:00+03:00

2025-02-03T20:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщалось об обстреле ВСУ Никитовского и центрально-городского районов Горловки с 13.10 до 19.40 (совпадает с мск) семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, а также фиксировался сброс взрывоопасного предмета в 15.44 с вражеского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997124001.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько