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При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 03.02.2025 (обновлено: 20:28 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dzerzhinsk-1997179631.html
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.02.2025
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:43:00+03:00
2025-02-03T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщалось об обстреле ВСУ Никитовского и центрально-городского районов Горловки с 13.10 до 19.40 (совпадает с мск) семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, а также фиксировался сброс взрывоопасного предмета в 15.44 с вражеского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997124001.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Иван Приходько
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя

Мэр Горловки Приходько: при агрессии ВСУ в Дзержинске пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
Последствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке
Вчера, 16:09
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщалось об обстреле ВСУ Никитовского и центрально-городского районов Горловки с 13.10 до 19.40 (совпадает с мск) семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, а также фиксировался сброс взрывоопасного предмета в 15.44 с вражеского беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияИван Приходько
 
 
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