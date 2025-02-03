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При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.02.2025
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:43:00+03:00
2025-02-03T19:43:00+03:00
2025-02-03T20:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщалось об обстреле ВСУ Никитовского и центрально-городского районов Горловки с 13.10 до 19.40 (совпадает с мск) семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, а также фиксировался сброс взрывоопасного предмета в 15.44 с вражеского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997124001.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Иван Приходько
При атаке ВСУ в Дзержинске в ДНР пострадали два мирных жителя
Мэр Горловки Приходько: при агрессии ВСУ в Дзержинске пострадали два человека