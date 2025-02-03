Рейтинг@Mail.ru
В Польше оценили президентство Дуды - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html
В Польше оценили президентство Дуды
В Польше оценили президентство Дуды - РИА Новости, 03.02.2025
В Польше оценили президентство Дуды
Большинство жителей Польши негативно оценивают президентство Анджея Дуды, свидетельствуют данные исследования United Surveys. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:51:00+03:00
2025-02-03T09:51:00+03:00
в мире
польша
варшава
анджей дуда
бронислав коморовский
ярослав качиньский
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Большинство жителей Польши негативно оценивают президентство Анджея Дуды, свидетельствуют данные исследования United Surveys. Согласно результатам исследования, опубликованного порталом Wirtualna Polska, работу польского лидера негативно оценивают 48,4% граждан, позитивно - 45%. Мужчины, как правило, оценивают ее лучше, чем женщины. Большинство положительных оценок поступило от избирателей оппозиции – партии "Право и справедливость", выходцем из которой является Дуда, а также евроскептической партии "Конфедерация". В свою очередь, 90 процентов сторонников правящей Гражданской коалиции высказались о работе президента отрицательно. Исследование проводилось 10–12 января 2025 года с использованием методов CATI и CAWI (телефонное и компьютерное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся. Дуда занимает пост президента Польши уже 10-й год. В 2015 году он победил на выборах, обойдя Бронислава Коморовского во втором туре. Затем одержал победу и на выборах 2020 года. В этом году он не сможет принять участие в выборах, так как польское законодательство не позволяет занимать президентский пост более двух сроков подряд. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, анджей дуда, бронислав коморовский, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, Бронислав Коморовский, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
В Польше оценили президентство Дуды

United Surveys: большинство поляков негативно оценивают президентство Дуды

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Большинство жителей Польши негативно оценивают президентство Анджея Дуды, свидетельствуют данные исследования United Surveys.
Согласно результатам исследования, опубликованного порталом Wirtualna Polska, работу польского лидера негативно оценивают 48,4% граждан, позитивно - 45%.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде
3 января, 12:20
Мужчины, как правило, оценивают ее лучше, чем женщины. Большинство положительных оценок поступило от избирателей оппозиции – партии "Право и справедливость", выходцем из которой является Дуда, а также евроскептической партии "Конфедерация". В свою очередь, 90 процентов сторонников правящей Гражданской коалиции высказались о работе президента отрицательно.
Исследование проводилось 10–12 января 2025 года с использованием методов CATI и CAWI (телефонное и компьютерное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Дуда занимает пост президента Польши уже 10-й год. В 2015 году он победил на выборах, обойдя Бронислава Коморовского во втором туре. Затем одержал победу и на выборах 2020 года. В этом году он не сможет принять участие в выборах, так как польское законодательство не позволяет занимать президентский пост более двух сроков подряд.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах
4 ноября 2024, 20:14
 
В миреПольшаВаршаваАнджей ДудаБронислав КоморовскийЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала