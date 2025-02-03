https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html

В Польше оценили президентство Дуды

В Польше оценили президентство Дуды - РИА Новости, 03.02.2025

В Польше оценили президентство Дуды

Большинство жителей Польши негативно оценивают президентство Анджея Дуды, свидетельствуют данные исследования United Surveys. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:51:00+03:00

2025-02-03T09:51:00+03:00

2025-02-03T09:51:00+03:00

в мире

польша

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анджей дуда

бронислав коморовский

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Большинство жителей Польши негативно оценивают президентство Анджея Дуды, свидетельствуют данные исследования United Surveys. Согласно результатам исследования, опубликованного порталом Wirtualna Polska, работу польского лидера негативно оценивают 48,4% граждан, позитивно - 45%. Мужчины, как правило, оценивают ее лучше, чем женщины. Большинство положительных оценок поступило от избирателей оппозиции – партии "Право и справедливость", выходцем из которой является Дуда, а также евроскептической партии "Конфедерация". В свою очередь, 90 процентов сторонников правящей Гражданской коалиции высказались о работе президента отрицательно. Исследование проводилось 10–12 января 2025 года с использованием методов CATI и CAWI (телефонное и компьютерное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся. Дуда занимает пост президента Польши уже 10-й год. В 2015 году он победил на выборах, обойдя Бронислава Коморовского во втором туре. Затем одержал победу и на выборах 2020 года. В этом году он не сможет принять участие в выборах, так как польское законодательство не позволяет занимать президентский пост более двух сроков подряд. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.

https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, бронислав коморовский, ярослав качиньский, право и справедливость