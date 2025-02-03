https://ria.ru/20250203/duda-1996956980.html

Дуда заявил о готовности Польши к переговорам по Украине

Дуда заявил о готовности Польши к переговорам по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Дуда заявил о готовности Польши к переговорам по Украине

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, "это в интересах" Киева, пишет газета... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:54:00+03:00

2025-02-03T08:54:00+03:00

2025-02-03T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, "это в интересах" Киева, пишет газета Financial Times. Как заявил Дуда в интервью изданию, если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, помимо Украины и России, "было бы в интересах Украины, чтобы Польша также была там". Отмечается, что Дуда также "повторил скептицизм" премьера Польши Дональда Туска относительно отправки войск на Украину в рамках миссии Запада по соблюдению выполнения возможного мирного соглашения. "Нам не обязательно размещать там наши войска", - заявил Дуда. Ранее Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html

https://ria.ru/20241211/makron-1988640885.html

https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html

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