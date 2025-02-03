Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/dtp-1997186484.html
На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями
На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 03.02.2025
На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями
Пять машин столкнулось в ДТП в Предгорном округе Ставропольского края, двое пострадавших госпитализированы, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:45:00+03:00
2025-02-03T20:45:00+03:00
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997185335_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_d36024938b98746b5ad7f5aa76b1aba0.jpg
ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Пять машин столкнулось в ДТП в Предгорном округе Ставропольского края, двое пострадавших госпитализированы, сообщает краевое МЧС. Указывается, что сообщение о столкновении 5 легковых автомобилей на 3-м километре Черкесского шоссе поступило в оперативную дежурную смену в 19.14 (совпадает с мск), "В результате ДТП пострадало 2 человека, доставлены в медицинское учреждение. Движение не приостанавливалось. На месте работают 6 человек и 2 единицы техники", – говорится в сообщении.
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997185335_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0227d4294023b152e8383c55190d843b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, дтп
Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, ДТП
На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями

МЧС: в Предгорном округе Ставрополья столкнулись пять машин, двое пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюНа месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025
На месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Пять машин столкнулось в ДТП в Предгорном округе Ставропольского края, двое пострадавших госпитализированы, сообщает краевое МЧС.
Указывается, что сообщение о столкновении 5 легковых автомобилей на 3-м километре Черкесского шоссе поступило в оперативную дежурную смену в 19.14 (совпадает с мск),
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюНа месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025
На месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
На месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025
"В результате ДТП пострадало 2 человека, доставлены в медицинское учреждение. Движение не приостанавливалось. На месте работают 6 человек и 2 единицы техники", – говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюНа месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025
На месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
На месте массового ДТП в Ставропольском крае. 3 февраля 2025
 
РоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала