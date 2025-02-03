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На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями

На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 03.02.2025

На Ставрополье произошло ДТП с пятью автомобилями

Пять машин столкнулось в ДТП в Предгорном округе Ставропольского края, двое пострадавших госпитализированы, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:45:00+03:00

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2025-02-03T20:45:00+03:00

россия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

дтп

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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Пять машин столкнулось в ДТП в Предгорном округе Ставропольского края, двое пострадавших госпитализированы, сообщает краевое МЧС. Указывается, что сообщение о столкновении 5 легковых автомобилей на 3-м километре Черкесского шоссе поступило в оперативную дежурную смену в 19.14 (совпадает с мск), "В результате ДТП пострадало 2 человека, доставлены в медицинское учреждение. Движение не приостанавливалось. На месте работают 6 человек и 2 единицы техники", – говорится в сообщении.

россия

ставропольский край

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2025

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россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, дтп