https://ria.ru/20250203/dtp-1997167426.html
В ДТП с автобусом в Омской области пострадали два человека
В ДТП с автобусом в Омской области пострадали два человека - РИА Новости, 03.02.2025
В ДТП с автобусом в Омской области пострадали два человека
В Омской области автобус с пятью пассажирами съехал в кювет, в результате чего пострадали две женщины, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:28:00+03:00
2025-02-03T18:28:00+03:00
2025-02-03T18:28:00+03:00
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. В Омской области автобус с пятью пассажирами съехал в кювет, в результате чего пострадали две женщины, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло днем в Омском районе Омской области. 53-летний водитель пассажирского автобуса "Нефаз" (маршрут № 324 "г. Омск – д. Березянка") ехал в деревне Березянка по улице Лесной. Мужчина не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет. "В момент ДТП в салоне автобуса находились 5 пассажиров, двое из которых, женщины 1997 и 1999 годов рождения, обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
https://ria.ru/20241224/dtp-1990946294.html
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россия, омская область, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Омская область, Происшествия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП с автобусом в Омской области пострадали два человека
МВД: в ДТП с автобусом в Омской области пострадали две женщины