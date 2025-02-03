https://ria.ru/20250203/dtp-1997129548.html

На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами

На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 03.02.2025

На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:25:00+03:00

2025-02-03T16:25:00+03:00

2025-02-03T16:41:00+03:00

происшествия

москва

россия

департамент транспорта г. москвы

дтп

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы. "Сегодня около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика", — говорится в заявлении.Как рассказал агентству представитель экстренных служб, пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250202/dtp-1996862220.html

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происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы, дтп