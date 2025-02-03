https://ria.ru/20250203/dtp-1997129548.html
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 03.02.2025
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:25:00+03:00
2025-02-03T16:25:00+03:00
2025-02-03T16:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997130930_0:66:797:514_1920x0_80_0_0_d85a5d5037b334a6afd2d6e5452bc75a.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы. "Сегодня около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика", — говорится в заявлении.Как рассказал агентству представитель экстренных служб, пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250202/dtp-1996862220.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997130930_0:0:797:599_1920x0_80_0_0_211ac8ee62423063b341ebdfc1bd49cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами
На западе Москвы столкнулись два автобуса, пострадали 4 человека
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Сегодня около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика", — говорится в заявлении.
Как рассказал агентству представитель экстренных служб, пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой.
Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.