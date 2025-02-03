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На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 03.02.2025
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16:25 03.02.2025 (обновлено: 16:41 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dtp-1997129548.html
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 03.02.2025
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:25:00+03:00
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происшествия
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
дтп
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы. "Сегодня около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика", — говорится в заявлении.Как рассказал агентству представитель экстренных служб, пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250202/dtp-1996862220.html
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происшествия, москва, россия, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На западе Москвы произошло ДТП с двумя автобусами

На западе Москвы столкнулись два автобуса, пострадали 4 человека

© СоцсетиНа месте ДТП с участием двух автобусов на Родниковой улице в Москве. Кадр видео
На месте ДТП с участием двух автобусов на Родниковой улице в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Соцсети
На месте ДТП с участием двух автобусов на Родниковой улице в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На западе Москвы произошло ДТП с участием автобусов коммерческого и городского перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Сегодня около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика", — говорится в заявлении.
Как рассказал агентству представитель экстренных служб, пострадали четыре человека, их осматривают врачи скорой.
Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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ПроисшествияМоскваРоссияДепартамент транспорта г. МосквыДТП
 
 
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