https://ria.ru/20250203/dtp-1996961055.html

В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал

В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал - РИА Новости, 03.02.2025

В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал

Маршрутное такси съехало в кювет с дороги в Челябинске утром в понедельник, в результате пострадала пассажирка, идет проверка, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:21:00+03:00

2025-02-03T09:21:00+03:00

2025-02-03T09:21:00+03:00

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Маршрутное такси съехало в кювет с дороги в Челябинске утром в понедельник, в результате пострадала пассажирка, идет проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 3 февраля в 07.55 (05.55 мск) около дома 6 по улице 1-я СНТ Прогресс. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя маршрутным такси ПАЗ (маршрут №53), не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка маршрутного такси, женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении. Госавтоинспекции города Челябинска устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250203/dtp-1996959914.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, гибдд мвд рф