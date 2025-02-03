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В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал - РИА Новости, 03.02.2025
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09:21 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/dtp-1996961055.html
В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал
В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал - РИА Новости, 03.02.2025
В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал
Маршрутное такси съехало в кювет с дороги в Челябинске утром в понедельник, в результате пострадала пассажирка, идет проверка, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:21:00+03:00
2025-02-03T09:21:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Маршрутное такси съехало в кювет с дороги в Челябинске утром в понедельник, в результате пострадала пассажирка, идет проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 3 февраля в 07.55 (05.55 мск) около дома 6 по улице 1-я СНТ Прогресс. "По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя маршрутным такси ПАЗ (маршрут №53), не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка маршрутного такси, женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении. Госавтоинспекции города Челябинска устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.
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происшествия, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске маршрутка съехала в кювет, один человек пострадал

В Челябинске маршрутное такси съехало в кювет с дороги, пострадала пассажирка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Маршрутное такси съехало в кювет с дороги в Челябинске утром в понедельник, в результате пострадала пассажирка, идет проверка, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло 3 февраля в 07.55 (05.55 мск) около дома 6 по улице 1-я СНТ Прогресс.
"По предварительным данным, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя маршрутным такси ПАЗ (маршрут №53), не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка маршрутного такси, женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекции города Челябинска устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.
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09:17
 
ПроисшествияЧелябинскГИБДД МВД РФ
 
 
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