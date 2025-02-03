https://ria.ru/20250203/dtp-1996959914.html

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.02.2025

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Рейсовый автобус с 10 пассажирами слетел в кювет и перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали два человека, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:17:00+03:00

2025-02-03T09:17:00+03:00

2025-02-03T09:22:00+03:00

происшествия

красноярский край

шарыпово

ужур

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Рейсовый автобус с 10 пассажирами слетел в кювет и перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали два человека, сообщает краевой главк МВД России. По данным ведомства, в понедельник утром на 191-м километре трассы Шарыпово - Ужур - Балахта водитель автобуса Hyundai не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 10 пассажиров. "По предварительным данным, за медицинской помощью обратились два взрослых пассажира, которые были доставлены в районную больницу поселка Балахта. Остальных пассажиров автоинспекторы на патрульном автомобиле доставили на автовокзал в Балахту, откуда они будут доставлены в Красноярск", - говорится в сообщении. Уточняется, что детей в автобусе не было. На месте происшествия работают следователи. Также будет проверен перевозчик.

https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html

красноярский край

шарыпово

ужур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, шарыпово, ужур, министерство внутренних дел рф (мвд россии)