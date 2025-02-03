https://ria.ru/20250203/dron-1997180064.html
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области
Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:47:00+03:00
2025-02-03T19:47:00+03:00
2025-02-03T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр хинштейн
курская область
рыльский район
рыльск
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжения города и нескольких прилегающих населенных пунктов", - написал Хинштейн. Уже через полчаса он сообщил, что электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено, "все потребители запитаны, в том числе в административном центре", и поблагодарил аварийные бригады энергетиков за слаженную и оперативную работу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
рыльский район
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, курская область, рыльский район, рыльск, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Хинштейн, Курская область, Рыльский район, Рыльск, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области
Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске