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Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025

Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области

Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:47:00+03:00

2025-02-03T19:47:00+03:00

2025-02-03T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр хинштейн

курская область

рыльский район

рыльск

происшествия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжения города и нескольких прилегающих населенных пунктов", - написал Хинштейн. Уже через полчаса он сообщил, что электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено, "все потребители запитаны, в том числе в административном центре", и поблагодарил аварийные бригады энергетиков за слаженную и оперативную работу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

рыльский район

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россия, александр хинштейн, курская область, рыльский район, рыльск, происшествия, вооруженные силы украины