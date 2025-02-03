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Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/dron-1997180064.html
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области
Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:47:00+03:00
2025-02-03T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр хинштейн
курская область
рыльский район
рыльск
происшествия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжения города и нескольких прилегающих населенных пунктов", - написал Хинштейн. Уже через полчаса он сообщил, что электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено, "все потребители запитаны, в том числе в административном центре", и поблагодарил аварийные бригады энергетиков за слаженную и оперативную работу.
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россия, александр хинштейн, курская область, рыльский район, рыльск, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Хинштейн, Курская область, Рыльский район, Рыльск, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Курской области

Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Украинский дрон атаковал электроподстанцию в курском Рыльске на время частично лишив электроснабжения города и прилегающих населенных пунктов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжения города и нескольких прилегающих населенных пунктов", - написал Хинштейн.
Уже через полчаса он сообщил, что электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено, "все потребители запитаны, в том числе в административном центре", и поблагодарил аварийные бригады энергетиков за слаженную и оперативную работу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ХинштейнКурская областьРыльский районРыльскПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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