https://ria.ru/20250203/dron-1997146480.html

Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех

Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех - РИА Новости, 03.02.2025

Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех

Число раненых при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный в Белгородской области увеличилось до трех, госпитализируют еще... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:16:00+03:00

2025-02-03T17:16:00+03:00

2025-02-03T17:32:00+03:00

белгородская область

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россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Число раненых при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный в Белгородской области увеличилось до трех, госпитализируют еще одного мужчину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших госпитализируют с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести."Количество раненых в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех. Ещё одного мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Волоконовском районе в хуторе Екатериновка на стоянке предприятия дрон-камикадзе атаковал автомобиль с прицепом. В селе Тишанка в результате обстрела в одном жилом доме повреждены фронтон и крыша, во втором — выбиты окна и посечён фасад. В селе Берёзовка Борисовского района ещё один беспилотник нанёс удар по припаркованному автомобилю."Ещё одна атака FPV-дрона произошла в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа — повреждены кровля, фасад и остекление частного домовладения", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия