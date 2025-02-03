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Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 03.02.2025 (обновлено: 17:32 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dron-1997146480.html
Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех
Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех - РИА Новости, 03.02.2025
Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех
Число раненых при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный в Белгородской области увеличилось до трех, госпитализируют еще... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:16:00+03:00
2025-02-03T17:32:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Число раненых при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный в Белгородской области увеличилось до трех, госпитализируют еще одного мужчину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших госпитализируют с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести."Количество раненых в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех. Ещё одного мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Волоконовском районе в хуторе Екатериновка на стоянке предприятия дрон-камикадзе атаковал автомобиль с прицепом. В селе Тишанка в результате обстрела в одном жилом доме повреждены фронтон и крыша, во втором — выбиты окна и посечён фасад. В селе Берёзовка Борисовского района ещё один беспилотник нанёс удар по припаркованному автомобилю."Ещё одна атака FPV-дрона произошла в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа — повреждены кровля, фасад и остекление частного домовладения", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненых при атаке дрона в Белгородской области увеличилось до трех

Гладков: после атаки дрона в хуторе Церковный появился третий пострадавший

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области
Последствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Число раненых при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный в Белгородской области увеличилось до трех, госпитализируют еще одного мужчину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших госпитализируют с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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"Количество раненых в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех. Ещё одного мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Волоконовском районе в хуторе Екатериновка на стоянке предприятия дрон-камикадзе атаковал автомобиль с прицепом. В селе Тишанка в результате обстрела в одном жилом доме повреждены фронтон и крыша, во втором — выбиты окна и посечён фасад. В селе Берёзовка Борисовского района ещё один беспилотник нанёс удар по припаркованному автомобилю.
"Ещё одна атака FPV-дрона произошла в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа — повреждены кровля, фасад и остекление частного домовладения", - уточнил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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