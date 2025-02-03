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Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 03.02.2025 (обновлено: 16:29 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dron-1997127031.html
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области
Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:18:00+03:00
2025-02-03T16:29:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгородский район подвергся атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, домовладение получило значительные разрушения.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области

Гладков: ВСУ сбросили боеприпас в Белгородской области, пострадали двое мужчин

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области
Последствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Белгородский район подвергся атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области
Последствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела хутора Церковный в Белгородской области
Губернатор добавил, что еще один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, домовладение получило значительные разрушения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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