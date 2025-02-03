https://ria.ru/20250203/dron-1997127031.html

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области

Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:18:00+03:00

2025-02-03T16:18:00+03:00

2025-02-03T16:29:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997128331_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_01c91ce9594a77b4a86d4902da009abc.jpg

БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгородский район подвергся атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, домовладение получило значительные разрушения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков