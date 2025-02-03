https://ria.ru/20250203/dron-1997127031.html
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области - РИА Новости, 03.02.2025
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области
Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:18:00+03:00
2025-02-03T16:18:00+03:00
2025-02-03T16:29:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997128331_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_01c91ce9594a77b4a86d4902da009abc.jpg
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Двое мужчин ранены при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгородский район подвергся атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, домовладение получило значительные разрушения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997128331_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b1a92e1e949f365b468b59a68d40507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области
Гладков: ВСУ сбросили боеприпас в Белгородской области, пострадали двое мужчин