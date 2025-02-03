https://ria.ru/20250203/dnr-1997199057.html

ВСУ за три года выпустили по ДНР более 202 тысяч боеприпасов

ВСУ за три года выпустили по ДНР более 202 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ за три года выпустили по ДНР более 202 тысяч боеприпасов

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 202 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило управление администрации главы и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:46:00+03:00

2025-02-03T23:46:00+03:00

2025-02-03T23:46:00+03:00

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украина

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 202 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "За 1 082 дня эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксированы 41 846 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 40 603. Всего противником выпущено 202 564 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной управлением. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 3 февраля 2025 года. По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 213 мирных жителей, в том числе 153 ребенка, также зафиксировано 171 случай подрыва гражданских лиц на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 15 495, среди них 974 ребенка. Как сообщает управление, в ДНР за этот период было повреждено 2 796 транспортных средств, 4 373 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 246 медицинских учреждений, 881 учебное заведение, 1 746 объектов социального обеспечения, 146 объектов критической инфраструктуры, а также 1 354 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 15 941 факт повреждений жилых домов.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

https://ria.ru/20250203/peregovory-1997196167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, происшествия