ВСУ за три года выпустили по ДНР более 202 тысяч боеприпасов
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР более 202 тысяч боеприпасов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 202 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"За 1 082 дня эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксированы 41 846 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 40 603. Всего противником выпущено 202 564 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной управлением. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 3 февраля 2025 года.
По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 213 мирных жителей, в том числе 153 ребенка, также зафиксировано 171 случай подрыва гражданских лиц на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 15 495, среди них 974 ребенка.
Как сообщает управление, в ДНР за этот период было повреждено 2 796 транспортных средств, 4 373 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 246 медицинских учреждений, 881 учебное заведение, 1 746 объектов социального обеспечения, 146 объектов критической инфраструктуры, а также 1 354 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 15 941 факт повреждений жилых домов.