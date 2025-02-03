https://ria.ru/20250203/detsady-1997236477.html

В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года

В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года - РИА Новости, 04.02.2025

В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года

Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-03T21:34:00+03:00

2025-02-03T21:34:00+03:00

2025-02-04T09:24:00+03:00

рязанская область

жилье

шиловский район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил губернатор Павел Малков. "За три года в Рязанской области построено 10 новых детских садов. Сейчас строим в Рыбном, Захарово и Мервино. Благодаря нацпроекту "Семья" в этом году начнём строить детсады в Ряжске и Александро-Невском", - написал губернатор в Telegram-канале. Малков отметил, что новый детский сад открыл двери в Шиловском районе области. Он построен совместно с компанией "Транснефть - Верхняя Волга". Губернатор назвал проект "отличным примером социальной ответственности бизнеса". По словам Малкова, раньше дети из села Мосолово Шиловского района занимались в здании 1905 года постройки. Новый детсад рассчитан на 100 мест, в учреждение уже ходят 59 детей.

https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html

шиловский район

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Артем Смирнов

жилье, шиловский район, павел малков