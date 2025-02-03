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В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года - РИА Новости, 04.02.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:34 03.02.2025 (обновлено: 09:24 04.02.2025)
https://ria.ru/20250203/detsady-1997236477.html
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года - РИА Новости, 04.02.2025
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года
Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил РИА Новости, 04.02.2025
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рязанская область
жилье
шиловский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил губернатор Павел Малков. "За три года в Рязанской области построено 10 новых детских садов. Сейчас строим в Рыбном, Захарово и Мервино. Благодаря нацпроекту "Семья" в этом году начнём строить детсады в Ряжске и Александро-Невском", - написал губернатор в Telegram-канале. Малков отметил, что новый детский сад открыл двери в Шиловском районе области. Он построен совместно с компанией "Транснефть - Верхняя Волга". Губернатор назвал проект "отличным примером социальной ответственности бизнеса". По словам Малкова, раньше дети из села Мосолово Шиловского района занимались в здании 1905 года постройки. Новый детсад рассчитан на 100 мест, в учреждение уже ходят 59 детей.
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жилье, шиловский район, павел малков
Рязанская область, Жилье, Шиловский район, Павел Малков
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года

Губернатор Малков: десять детсадов построили в Рязанской области за три года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил губернатор Павел Малков.
"За три года в Рязанской области построено 10 новых детских садов. Сейчас строим в Рыбном, Захарово и Мервино. Благодаря нацпроекту "Семья" в этом году начнём строить детсады в Ряжске и Александро-Невском", - написал губернатор в Telegram-канале.
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Малков отметил, что новый детский сад открыл двери в Шиловском районе области. Он построен совместно с компанией "Транснефть - Верхняя Волга". Губернатор назвал проект "отличным примером социальной ответственности бизнеса".
По словам Малкова, раньше дети из села Мосолово Шиловского района занимались в здании 1905 года постройки. Новый детсад рассчитан на 100 мест, в учреждение уже ходят 59 детей.
 
Рязанская областьЖильеШиловский районПавел Малков
 
 
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