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В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года - РИА Новости, 04.02.2025
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года
Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-03T21:34:00+03:00
2025-02-03T21:34:00+03:00
2025-02-04T09:24:00+03:00
рязанская область
жилье
шиловский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 3 фев – РИА Новости. Десять новых детских садов построили в Рязанской области за три года, сейчас ведутся работы в трех населенных пунктах, еще в двух приступят в этом году, сообщил губернатор Павел Малков. "За три года в Рязанской области построено 10 новых детских садов. Сейчас строим в Рыбном, Захарово и Мервино. Благодаря нацпроекту "Семья" в этом году начнём строить детсады в Ряжске и Александро-Невском", - написал губернатор в Telegram-канале. Малков отметил, что новый детский сад открыл двери в Шиловском районе области. Он построен совместно с компанией "Транснефть - Верхняя Волга". Губернатор назвал проект "отличным примером социальной ответственности бизнеса". По словам Малкова, раньше дети из села Мосолово Шиловского района занимались в здании 1905 года постройки. Новый детсад рассчитан на 100 мест, в учреждение уже ходят 59 детей.
https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, шиловский район, павел малков
Рязанская область, Жилье, Шиловский район, Павел Малков
В Рязанской области построили десять новых детсадов за три года
Губернатор Малков: десять детсадов построили в Рязанской области за три года