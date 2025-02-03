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Воспитателя детсада в Егорьевске будут судить за побег ребенка
Воспитателя детсада в Егорьевске будут судить за побег ребенка - РИА Новости, 03.02.2025
Воспитателя детсада в Егорьевске будут судить за побег ребенка
Воспитатель детского сада в Егорьевске предстанет перед судом после того, как двухлетний мальчик без верхней одежды и обуви сбежал из дошкольного заведения,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:18:00+03:00
2025-02-03T11:18:00+03:00
2025-02-03T11:18:00+03:00
происшествия
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ольга врадий
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Егорьевске предстанет перед судом после того, как двухлетний мальчик без верхней одежды и обуви сбежал из дошкольного заведения, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. В ноябре мальчик сбежал из детского сада в подмосковном Егорьевске, пока воспитатель отвлеклась, ребенка заметили прохожие и позвонили в полицию, было возбуждено уголовное дело. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины - воспитателя детского сада, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
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происшествия, егорьевск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Егорьевск, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Воспитателя детсада в Егорьевске будут судить за побег ребенка
Воспитателя в Егорьевске будут судить за побег ребенка без верхней одежды