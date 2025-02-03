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Экс-депутат британского парламента заявил, что присоединился к рядам ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:12 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/deputat-1996943735.html
Экс-депутат британского парламента заявил, что присоединился к рядам ВСУ
Экс-депутат британского парламента заявил, что присоединился к рядам ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
Экс-депутат британского парламента заявил, что присоединился к рядам ВСУ
Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести заявил, что вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:12:00+03:00
2025-02-03T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести заявил, что вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Как пишет издание Independent, будучи депутатом, Лопрести ездил на Украину, а также активно выступал в парламенте за увеличение помощи Киеву. Отмечается, что он ранее также занимал должность заместителя председателя Консервативной партии. Кроме того, он служил в резерве британской армии в звании капрала. "Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Ушло некоторое время на то, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков", - заявил Лопрести в интервью газете Independent. По его словам, он не служит на передовой, а выполняет вспомогательную работу. В частности, в круг его обязанностей входят международные отношения и дипломатия, закупка оружия, а также работа с ветеранами и благотворительными организациями на Украине. Он рассказал газете, что "базируется" в Киеве, однако постоянно ездит "по всей стране". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250203/naemnik-1996943567.html
https://ria.ru/20250130/naemnik-1996491253.html
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украина, россия, киев, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-депутат британского парламента заявил, что присоединился к рядам ВСУ

Экс-депутат парламента Британии Лопрести заявил, что присоединился к рядам ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести заявил, что вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ.
Как пишет издание Independent, будучи депутатом, Лопрести ездил на Украину, а также активно выступал в парламенте за увеличение помощи Киеву. Отмечается, что он ранее также занимал должность заместителя председателя Консервативной партии. Кроме того, он служил в резерве британской армии в звании капрала.
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"Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Ушло некоторое время на то, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков", - заявил Лопрести в интервью газете Independent.
По его словам, он не служит на передовой, а выполняет вспомогательную работу. В частности, в круг его обязанностей входят международные отношения и дипломатия, закупка оружия, а также работа с ветеранами и благотворительными организациями на Украине.
Он рассказал газете, что "базируется" в Киеве, однако постоянно ездит "по всей стране".
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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