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В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025
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13:43 03.02.2025 (обновлено: 13:49 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/deportatsiya-1997044059.html
В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов
В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025
В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов
Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:43:00+03:00
2025-02-03T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи человек, сообщает местный телеканал KTLA. "Тысячи протестующих, выступая против политики президента (США Дональда - ред.) Трампа по массовой депортации и иммиграции, перекрыли улицы и трассу 101 в историческом центре Лос-Анджелеса в воскресенье, в то же время более малочисленные протесты прошли в нескольких городах на юге Калифорнии и (других частях - ред.) США", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что протестующие выражали поддержку нелегалам, которых могут депортировать из США в связи с новой миграционной политикой страны. Некоторые активисты размахивали мексиканскими флагами. Согласно изданию Newsweek, акции протеста также прошли в городах штатов Арканзас, Миссури и Джорджия, при этом "самые напряженные" акции протеста были в Техасе и других городах Калифорнии. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, джо байден, мигранты
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Джо Байден, Мигранты
В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов

KTLA: тысячи людей в США вышли на акции против депортации нелегальных мигрантов

© Getty Images / VCG / Qian WeizhongУчастники акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в Лос-Анджелесе
Участники акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / VCG / Qian Weizhong
Участники акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи человек, сообщает местный телеканал KTLA.
"Тысячи протестующих, выступая против политики президента (США Дональда - ред.) Трампа по массовой депортации и иммиграции, перекрыли улицы и трассу 101 в историческом центре Лос-Анджелеса в воскресенье, в то же время более малочисленные протесты прошли в нескольких городах на юге Калифорнии и (других частях - ред.) США", - говорится на сайте телеканала.
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Отмечается, что протестующие выражали поддержку нелегалам, которых могут депортировать из США в связи с новой миграционной политикой страны. Некоторые активисты размахивали мексиканскими флагами.
Согласно изданию Newsweek, акции протеста также прошли в городах штатов Арканзас, Миссури и Джорджия, при этом "самые напряженные" акции протеста были в Техасе и других городах Калифорнии.
Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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