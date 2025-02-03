https://ria.ru/20250203/deportatsiya-1997044059.html

В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов

В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025

В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов

Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:43:00+03:00

2025-02-03T13:43:00+03:00

2025-02-03T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи человек, сообщает местный телеканал KTLA. "Тысячи протестующих, выступая против политики президента (США Дональда - ред.) Трампа по массовой депортации и иммиграции, перекрыли улицы и трассу 101 в историческом центре Лос-Анджелеса в воскресенье, в то же время более малочисленные протесты прошли в нескольких городах на юге Калифорнии и (других частях - ред.) США", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что протестующие выражали поддержку нелегалам, которых могут депортировать из США в связи с новой миграционной политикой страны. Некоторые активисты размахивали мексиканскими флагами. Согласно изданию Newsweek, акции протеста также прошли в городах штатов Арканзас, Миссури и Джорджия, при этом "самые напряженные" акции протеста были в Техасе и других городах Калифорнии. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, джо байден, мигранты