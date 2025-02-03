В США прошли акции против депортации нелегальных мигрантов
KTLA: тысячи людей в США вышли на акции против депортации нелегальных мигрантов
© Getty Images / VCG / Qian WeizhongУчастники акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в Лос-Анджелесе
© Getty Images / VCG / Qian Weizhong
Участники акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье, самая массовая в Лос-Анджелесе собрала тысячи человек, сообщает местный телеканал KTLA.
"Тысячи протестующих, выступая против политики президента (США Дональда - ред.) Трампа по массовой депортации и иммиграции, перекрыли улицы и трассу 101 в историческом центре Лос-Анджелеса в воскресенье, в то же время более малочисленные протесты прошли в нескольких городах на юге Калифорнии и (других частях - ред.) США", - говорится на сайте телеканала.
"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США
31 января, 08:00
Отмечается, что протестующие выражали поддержку нелегалам, которых могут депортировать из США в связи с новой миграционной политикой страны. Некоторые активисты размахивали мексиканскими флагами.
Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.