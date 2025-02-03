Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek
Глава OpenAI Альтман не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek
© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek.
Ранее агентство Блумберг передавало, что американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek.
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"Нет, у нас сейчас нет планов судиться с DeepSeek. Мы просто продолжим... лидировать в мире по возможностям моделей - думаю, что это хорошо сработает", - передает слова Альтмана агентство Франс Пресс.
Он также назвал DeepSeek впечатляющей моделью и заявил, что компания рада иметь на одного конкурента больше.
Ранее источники сообщили изданию Wired, что внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.