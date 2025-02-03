Рейтинг@Mail.ru
Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 03.02.2025 (обновлено: 16:15 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/deepseek-1997125463.html
Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek
Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek - РИА Новости, 03.02.2025
Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek
Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:14:00+03:00
2025-02-03T16:15:00+03:00
технологии
илон маск
microsoft corporation
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. Ранее агентство Блумберг передавало, что американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek. "Нет, у нас сейчас нет планов судиться с DeepSeek. Мы просто продолжим... лидировать в мире по возможностям моделей - думаю, что это хорошо сработает", - передает слова Альтмана агентство Франс Пресс. Он также назвал DeepSeek впечатляющей моделью и заявил, что компания рада иметь на одного конкурента больше. Ранее источники сообщили изданию Wired, что внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html
https://ria.ru/20250127/deepseek-1995684210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, microsoft corporation, в мире
Технологии, Илон Маск, Microsoft Corporation, В мире
Глава OpenAI заявил, что не планирует судиться с DeepSeek

Глава OpenAI Альтман не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI
Логотип OpenAI - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek.
Ранее агентство Блумберг передавало, что американская корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик ChatGPT, проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Штаты попали в российско-китайскую засаду
31 января, 08:00
"Нет, у нас сейчас нет планов судиться с DeepSeek. Мы просто продолжим... лидировать в мире по возможностям моделей - думаю, что это хорошо сработает", - передает слова Альтмана агентство Франс Пресс.
Он также назвал DeepSeek впечатляющей моделью и заявил, что компания рада иметь на одного конкурента больше.
Ранее источники сообщили изданию Wired, что внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Приложение DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Китайский конкурент ChatGPT возглавил рейтинги мобильных приложений
27 января, 12:41
 
ТехнологииИлон МаскMicrosoft CorporationВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала