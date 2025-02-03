https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности - РИА Новости, 03.02.2025
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T02:51:00+03:00
2025-02-03T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За их совершение суд в ноябре 2023 года приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы. "Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в материалах суда.
https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
Последние три убийства "ангарского маньяка" Попкова не имеют срока давности
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
В январе 2023 года СК
сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За их совершение суд в ноябре 2023 года приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.
"Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в материалах суда.