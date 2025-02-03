https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html

Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности - РИА Новости, 03.02.2025

Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T02:51:00+03:00

2025-02-03T02:51:00+03:00

2025-02-03T10:50:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За их совершение суд в ноябре 2023 года приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы. "Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в материалах суда.

https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html

https://ria.ru/20250131/popkov-1996548196.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)