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Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности - РИА Новости, 03.02.2025
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02:51 03.02.2025 (обновлено: 10:50 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности - РИА Новости, 03.02.2025
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности
Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За их совершение суд в ноябре 2023 года приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы. "Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в материалах суда.
https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Последние три убийства "ангарского маньяка" не имеют срока давности

Последние три убийства "ангарского маньяка" Попкова не имеют срока давности

© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской ФедерацииМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
Михаил Попков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Последние три убийства, в совершении которых "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в 2023 году, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
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В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За их совершение суд в ноябре 2023 года приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.
"Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в материалах суда.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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