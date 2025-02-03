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Главный проект провален: Москва снова удивила весь мир

Главный проект провален: Москва снова удивила весь мир - РИА Новости, 03.02.2025

Главный проект провален: Москва снова удивила весь мир

Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах российского бюджета. На чем страна заработала небывалую сумму и на... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Новые санкции против энергетического и банковского секторов никак не отразились на доходах российского бюджета. На чем страна заработала небывалую сумму и на что ушли средства — в материале РИА Новости.Неожиданный результатНесмотря на все усилия США ограничить экспортные поступления, в декабре Россия заработала более четырех триллионов рублей, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российского Минфина. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений (с января 2011-го). Прирост год к году — 28%.Ведомство отмечает "устойчивую положительную динамику в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов" как федерального бюджета (+26% год к году), так и бюджетной системы в целом (+19% год к году).По предварительным расчетам, доходы России за 2024-й выросли на 26% — до 36,7 триллиона рублей. Правда, расходы тоже увеличились — на 24,2%, до 40,2 триллиона руб. Причем основную прибыль принес вовсе не сырьевой сектор. В частности, ненефтегазовые доходы федерального бюджета более чем вдвое превысили нефтегазовые и достигли 25,6 триллиона рублей. Прирост — 26,0% год к году.Как сообщает Минфин, объем поступлений оказался значимо выше бюджета на 2025-2027 годы, "в том числе в части крупнейших налоговых источников (оборотные налоги). Это формирует устойчивую базу для дальнейшей опережающей динамики соответствующих доходов", — говорится в заявлении ведомства.Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович объясняет значительный прирост доходов бюджета эффективностью налоговых органов. "В 2024-м, по оценкам ФНС, налоговые поступления в консолидированный бюджет достигли 55,6 триллиона рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году”, — напоминает он в беседе с РИА Новости. Также большой вклад внес утилизационный сбор (не относится напрямую к налоговым платежам), который пополнил казну на сумму около триллиона рублей. По некоторым оценкам, в 2025-м этот показатель может удвоиться.Палки в колесаНесмотря на противодействие США, нефтегазовые доходы превысили показатели 2023-го на 26,2% и достигли 11,1 триллиона рублей. Американцы действуют против добывающих и перерабатывающих предприятий, а также пытаются осложнить транспортировку энергоресурсов.В конце года под санкции попал ряд финансовых учреждений — Газпромбанк, БКС-банк, "Центрокредит" и другие. В январе ограничения затронули более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором (среди них "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование"), свыше 180 судов, ходящих под флагами разных стран, в основном из танкерного флота, включая 69, принадлежащих Совкомфлоту.Кроме того, в черном списке оказался один из крупнейших арктических нефтяных проектов — "Восток Ойл", действующие СПГ-проекты "Новатэка" — "Криогаз-Высоцк" и "Газпрома" — "Портовая", крупные угледобытчики "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь" и "Колмар", а также "Полярный литий". Трубопроводный газ остается относительно незатронутым.Соблюсти балансПри всех ужесточениях санкции не помешали торговле. Даже при отрицательном торговом балансе в декабре (минус 1,3 миллиарда долларов) 2024 год удалось не только завершить с положительным сальдо, но и увеличить профицит — 53,8 миллиарда долларов против 50,1 миллиарда в 2023-м. Это обусловлено "снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами", — поясняет Банк России.Профицит баланса внешней торговли товарами оставался стабильным — 5,6 миллиарда долларов.В частности, хорошие результаты показали химическая промышленность (по данным Росстата, уже за первое полугодие производство выросло на 5,6%) и, несмотря на некоторое снижение урожая, сельское хозяйство. Экспорт зерновых за 2024-й календарный год оценивается в 71,3 миллиона тонн, из которых 57,2 миллиона тонн — пшеница, 7,4 миллиона тонн — ячмень, шесть миллионов тонн — кукуруза. В 2023-м Россия поставила за рубеж 68,6 миллиона тонн зерновых, в том числе 52,6 миллиона тонн пшеницы, 7,4 миллиона тонн ячменя и 7,8 миллиона тонн кукурузы, сообщает издание "Агроинвестор".Финансы и романсыПри этом Bloomberg утверждает, что Россия столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом со времен пандемии COVID-19 в 2020-м — 3,5 триллиона рублей, или 1,7% от валового внутреннего продукта.По данным Минфина, всего потратили порядка 40,2 триллиона рублей (+24,2% к показателю прошлого года). Тем не менее первичный структурный дефицит не превысил планового показателя в 3,1 триллиона рублей, уточняет ведомство."В течение года госрасходы дважды пересматривались в сторону повышения, а рекордный объем средств был потрачен на социальную сферу и поддержку новых регионов", — поясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт ожидает незначительного роста госрасходов в 2025 году. "По прогнозу правительства, он составит порядка 3,2%, — указывает Антонов. — Таким образом, бюджет должен быть не настолько проинфляционным, как в 2024-м".Тем не менее санкционное давление и сложная геополитическая обстановка вкупе с падением котировок на нефть ниже 60 долларов остаются факторами риска для отечественной экономики.

https://ria.ru/20250116/eksport-1993838321.html

https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html

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экономика, россия, сша, газпромбанк, сургутнефтегаз, цены на нефть, газпром, бюджет