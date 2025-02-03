https://ria.ru/20250203/bogdanov-1997177448.html
Замглавы МИД обсудил с послом Израиля освобождение Труфанова
Замглавы МИД обсудил с послом Израиля освобождение Труфанова - РИА Новости, 03.02.2025
Замглавы МИД обсудил с послом Израиля освобождение Труфанова
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин ход реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:33:00+03:00
2025-02-03T19:33:00+03:00
2025-02-03T19:44:00+03:00
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хамас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин ход реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, заявили в МИД РФ."Особое внимание было уделено ходу реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что с российской стороны подтверждена нацеленность на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая россиянина Александра Труфанова.
https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html
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в мире, россия, израиль, хамас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД обсудил с послом Израиля освобождение Труфанова
Богданов обсудил с послом Израиля освобождение Труфанова и других заложников