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Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей

Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей - РИА Новости, 03.02.2025

Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей

В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую собирались устанавливать местные власти, сообщило чешское радио. РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую собирались устанавливать местные власти, сообщило чешское радио."Бобры способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. В то время как людям нужно получить разрешение на строительство, одобрить проект и найти на него деньги", — рассказал зоолог Иржи Влчек.Отмечается, что млекопитающие выбрали идеальное место для возведения плотин, а власти благодаря усилиям бобров сэкономили 30 миллионов чешских крон (примерно 121 миллион рублей. — Прим. ред.).Как отметили экологи, возведенные плотины создадут благоприятные условия для обитателей водно-болотных угодий.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984390359.html

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