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Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей - РИА Новости, 03.02.2025
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20:20 03.02.2025 (обновлено: 20:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bobry-1997183569.html
Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей
Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей - РИА Новости, 03.02.2025
Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей
В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую собирались устанавливать местные власти, сообщило чешское радио. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую собирались устанавливать местные власти, сообщило чешское радио."Бобры способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. В то время как людям нужно получить разрешение на строительство, одобрить проект и найти на него деньги", — рассказал зоолог Иржи Влчек.Отмечается, что млекопитающие выбрали идеальное место для возведения плотин, а власти благодаря усилиям бобров сэкономили 30 миллионов чешских крон (примерно 121 миллион рублей. — Прим. ред.).Как отметили экологи, возведенные плотины создадут благоприятные условия для обитателей водно-болотных угодий.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Бобры за два дня сэкономили правительству Чехии 121 миллион рублей

В Чехии бобры построили плотины в ландшафтном парке и сэкономили власти $1,2 млн

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБобр
Бобр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую собирались устанавливать местные власти, сообщило чешское радио.
"Бобры способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. В то время как людям нужно получить разрешение на строительство, одобрить проект и найти на него деньги", — рассказал зоолог Иржи Влчек.
Отмечается, что млекопитающие выбрали идеальное место для возведения плотин, а власти благодаря усилиям бобров сэкономили 30 миллионов чешских крон (примерно 121 миллион рублей. — Прим. ред.).
Как отметили экологи, возведенные плотины создадут благоприятные условия для обитателей водно-болотных угодий.
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