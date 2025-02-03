https://ria.ru/20250203/blinovskij-1997123096.html
Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве
Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве - РИА Новости, 03.02.2025
Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве
Алексей Блиновский попросил суд привлечь свою супругу, "королеву марафонов" Елену Блиновскую, к участию в деле о его банкротстве, следует из карточки дела в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:05:00+03:00
2025-02-03T16:05:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Алексей Блиновский попросил суд привлечь свою супругу, "королеву марафонов" Елену Блиновскую, к участию в деле о его банкротстве, следует из карточки дела в Арбитражном суде Ярославской области. "Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны", - говорится в определении суда. Для рассмотрения этого вопроса суд отложил судебное заседание до 9.00 мск 25 февраля. Ранее в суде отмечалось, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с его участием в СВО. Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, на нем, как и на последующих заседания, Блиновский отсутствовал, в суде выяснили, что он служит по контракту в зоне СВО. С января по ходатайству представителя ответчика дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Суд в Москве по заявлению Елены Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983448671.html
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html
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происшествия, ярославская область, москва, елена блиновская, алексей блиновский, сбербанк россии
Происшествия, Ярославская область, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Сбербанк России
Блиновскую попросили привлечь к делу о банкротстве
Блиновский попросил суд привлечь его супругу к участию в деле о его банкротстве
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Алексей Блиновский попросил суд привлечь свою супругу, "королеву марафонов" Елену Блиновскую, к участию в деле о его банкротстве, следует из карточки дела в Арбитражном суде Ярославской области.
"Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны", - говорится в определении суда.
Для рассмотрения этого вопроса суд отложил судебное заседание до 9.00 мск 25 февраля.
Ранее в суде отмечалось, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с его участием в СВО.
Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, на нем, как и на последующих заседания, Блиновский отсутствовал, в суде выяснили, что он служит по контракту в зоне СВО. С января по ходатайству представителя ответчика дело рассматривается в закрытом судебном заседании.
Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Суд в Москве по заявлению Елены Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.