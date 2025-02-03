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Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу - РИА Новости, 03.02.2025
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19:16 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html
Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу
Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу - РИА Новости, 03.02.2025
Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу
Подписчики "королевы марафонов" Елены Блиновской скидывали налоговой небольшие платежу по сто, тысяче рублей, пытаясь ее спасти, сообщила представитель ФНС. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:16:00+03:00
2025-02-03T19:16:00+03:00
москва
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подписчики "королевы марафонов" Елены Блиновской скидывали налоговой небольшие платежу по сто, тысяче рублей, пытаясь ее спасти, сообщила представитель ФНС. "У нас есть плательщики, которые кидали по 100, по 1000 рублей, когда пытались спасти Блиновскую", - сказала юрист в Арбитражном суде Москвы. Этим фактом, а также с учетом того, что часть долга погашена самой Блиновской, она объясняла разницу в суммах долга в разных документах. Для уточнения суммы суд отложил заседание на 17 февраля. Юрист Блиновской на заседании подтвердил, что подписчики передавали налоговой небольшие суммы. При этом он рассказал, что с продажей имущества Блиновской для оплаты долга возникли сложности. "Имущество Елены категорически отказывались покупать. Когда узнавали, что это имущество отца, - еще куда ни шло", - сказал Иван Морозов. По его словам, защита в итоге продала квартиру отца Блиновской и пустила на погашение долга счета третьих лиц. Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995122302.html
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москва, елена блиновская, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Происшествия
Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу

ФНС: подписчики Блиновской кидали по сто, тысяче рублей, пытаясь ее спасти

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подписчики "королевы марафонов" Елены Блиновской скидывали налоговой небольшие платежу по сто, тысяче рублей, пытаясь ее спасти, сообщила представитель ФНС.
"У нас есть плательщики, которые кидали по 100, по 1000 рублей, когда пытались спасти Блиновскую", - сказала юрист в Арбитражном суде Москвы.
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Этим фактом, а также с учетом того, что часть долга погашена самой Блиновской, она объясняла разницу в суммах долга в разных документах. Для уточнения суммы суд отложил заседание на 17 февраля.
Юрист Блиновской на заседании подтвердил, что подписчики передавали налоговой небольшие суммы. При этом он рассказал, что с продажей имущества Блиновской для оплаты долга возникли сложности.
"Имущество Елены категорически отказывались покупать. Когда узнавали, что это имущество отца, - еще куда ни шло", - сказал Иван Морозов. По его словам, защита в итоге продала квартиру отца Блиновской и пустила на погашение долга счета третьих лиц.
Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей.
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Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
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